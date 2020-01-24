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В США двух россиян осудили за мошенничество с кредитными картами
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РИА Новости

В США двух россиян осудили за мошенничество с кредитными картами

08:28 24.01.2020 (обновлено: 10:48 24.01.2020)
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© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Граждане РФ Игорь и Денис Грушко приговорены в США к 12 годам тюрьмы каждый за киберпреступления, говорится в документах суда.
Игорь Грушко, которому 33 года, и его 29-летний брат Денис проживали в Форт-Лодердейл. Их обвиняли в краже личной информации с отягчающими обстоятельствами, сговоре с целью использования украденных кредитных карт, а также в производстве фальшивых кредиток и фальшивых документов, удостоверяющих личность.
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По заявлению офиса федерального прокурора, при обыске в квартире братьев были найдены десятки считывающих устройств для установки в банкоматах, скрытых камер и другие приспособления, которые используются для воровства номеров кредитных карт и производства фальшивых карт-дубликатов. Кроме того, у братьев обнаружили целые листы голограмм для изготовления поддельных удостоверений личности, сотни фальшивых кредиток и тысячи номеров кредитных карт.
В ходе процесса суд посчитал доказанным, что братья Грушко вступили в сговор со своим знакомым, гражданином Украины Вадимом Вознюком. Суд счел доказанным, что братья Грушко и Вознюк похитили частную информацию сотен жителей Флориды. На незаконные доходы они покупали электронику в местных магазинах.
Вознюк, которому 24 года, получил 1 год и 3 месяца тюрьмы по обвинению в сговоре с целью использования похищенных кредиток.
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