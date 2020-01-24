Источник: главу ростовского минздрава обвинили в превышении полномочий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 янв - РИА Новости, Юлия Насулина. Правоохранительные органы предъявили министру здравоохранения Правоохранительные органы предъявили министру здравоохранения Ростовской области Татьяне Быковской обвинение в превышении полномочий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Быковскую и ее заместителя Станислава Беседовского задержали в конце ноября 2019 года. В четверг губернатор региона Василий Голубев заявил, что Быковская останется министром здравоохранения Ростовской области до решения суда.

"Правоохранительными органами Быковской предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК РФ по факту обеспечения победы ООО "Центр 100 Ростов-на-Дону" при проведении централизованных закупок для нужд лечебных учреждений по оказанию услуги, связанной с вывозом и утилизацией медицинских отходов класса Б", - сказал собеседник агентства.

Ответственность по этой части статьи предусматривает до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.

По данным районного суда Ростова-на-Дону, с сентября 2017 по январь 2018 года подозреваемые лоббировали интересы фирмы "Центр 100 Ростов-на-Дону " при заключении контрактов с минздравом области на вывоз и обеззараживание медицинских отходов, что ограничивало конкуренцию.