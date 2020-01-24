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https://ria.ru/20200124/1563810314.html
Источник: главу ростовского минздрава обвинили в превышении полномочий
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РИА Новости

Источник: главу ростовского минздрава обвинили в превышении полномочий

08:18 24.01.2020
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CC BY 4.0 / официальный портал Правительства Ростовской области / Татьяна Быковская
Татьяна Быковская
CC BY 4.0 / официальный портал Правительства Ростовской области /
Татьяна Быковская. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 янв - РИА Новости, Юлия Насулина. Правоохранительные органы предъявили министру здравоохранения Ростовской области Татьяне Быковской обвинение в превышении полномочий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Быковскую и ее заместителя Станислава Беседовского задержали в конце ноября 2019 года. В четверг губернатор региона Василий Голубев заявил, что Быковская останется министром здравоохранения Ростовской области до решения суда.
"Правоохранительными органами Быковской предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК РФ по факту обеспечения победы ООО "Центр 100 Ростов-на-Дону" при проведении централизованных закупок для нужд лечебных учреждений по оказанию услуги, связанной с вывозом и утилизацией медицинских отходов класса Б", - сказал собеседник агентства.
Ответственность по этой части статьи предусматривает до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская
28 ноября 2019, 11:14
Источник уточнил, за что задержали главу Минздрава Ростовской области
По данным районного суда Ростова-на-Дону, с сентября 2017 по январь 2018 года подозреваемые лоббировали интересы фирмы "Центр 100 Ростов-на-Дону " при заключении контрактов с минздравом области на вывоз и обеззараживание медицинских отходов, что ограничивало конкуренцию.
В конце октября Федеральная антимонопольная служба заявила, что в Ростовской области выявлены "признаки антиконкурентного соглашения" между минздравом, организаторами торгов и неким "хозяйствующим субъектом". Дело касается закупок на утилизацию медицинских отходов в 2017-2018 годах.
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Татьяна БыковскаяВасилий ГолубевРостовская областьПроисшествия
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