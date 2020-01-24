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Снежный покров в Москве сохранится до конца следующей недели
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РИА Новости

Снежный покров в Москве сохранится до конца следующей недели

08:18 24.01.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковПогода в Москве
Погода в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Погода в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Снежный покров в Москве около 4-5 сантиметров сохранится до конца следующей недели, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня ещё не измеряли, но вчера вечером снежный покров составил шесть сантиметров ... Температура уже в эти выходные близка к нулю, в пределах минус одного - минус трех градусов, и в конце недели температура тоже останется вблизи нулевой отметки, поэтому снег, скорее всего, так и сохранится до конца следующей недели в пределах 4-5 сантиметров",- сказал Синенков.
Он также отметил, что в течение дня высота снежного покрова будет немного увеличиваться в связи с отрицательной температурой и осадками в виде снега.
"В течение дня может увеличиться максимум на один сантиметр",- отметил Синенков.
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Центр "Фобос"МоскваОбщество
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