Снежный покров в Москве сохранится до конца следующей недели

"Сегодня ещё не измеряли, но вчера вечером снежный покров составил шесть сантиметров ... Температура уже в эти выходные близка к нулю, в пределах минус одного - минус трех градусов, и в конце недели температура тоже останется вблизи нулевой отметки, поэтому снег, скорее всего, так и сохранится до конца следующей недели в пределах 4-5 сантиметров",- сказал Синенков.
Он также отметил, что в течение дня высота снежного покрова будет немного увеличиваться в связи с отрицательной температурой и осадками в виде снега.
"В течение дня может увеличиться максимум на один сантиметр",- отметил Синенков.