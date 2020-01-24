Снежный покров в Москве сохранится до конца следующей недели

"Сегодня ещё не измеряли, но вчера вечером снежный покров составил шесть сантиметров ... Температура уже в эти выходные близка к нулю, в пределах минус одного - минус трех градусов, и в конце недели температура тоже останется вблизи нулевой отметки, поэтому снег, скорее всего, так и сохранится до конца следующей недели в пределах 4-5 сантиметров",- сказал Синенков.