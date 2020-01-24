В Приморье ввели дополнительные меры для выявления коронавируса

ВЛАДИВОСТОК, 24 янв - РИА Новости. Дополнительные меры для выявления Дополнительные меры для выявления возможного коронавируса и его предотвращения введены во всех медучреждениях Приморья , сообщает правительство региона.

"Дополнительные меры направлены на предотвращение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Все медицинские работники первичного звена, стационаров проинструктированы о действиях, которые необходимо предпринимать в случае обращения в медучреждения граждан с респираторными симптомами, с повышением температуры тела", – говорится в сообщении.

Представитель краевого Минздрава уточнил, что посещение пациентов в стационарах ограничено.

По словам главного эпидемиолога минздрава Приморья Ирины Повиличенко, особое внимание уделяется пациентам, которые самостоятельно посещали Китай или имели контакт с жителями КНР.

Специалисты в пунктах пропуска через государственную границу в Приморье досмотрели почти 70 тысяч человек. "Лиц с признаками острых респираторных вирусных инфекций не выявлено. Случаев внебольничных пневмоний, связанных с пребыванием в китайской провинции Хубэй, не зарегистрировано", – сообщили в Роспотребнадзоре Приморья.