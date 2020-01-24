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В Приморье ввели дополнительные меры для выявления коронавируса
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РИА Новости

В Приморье ввели дополнительные меры для выявления коронавируса

08:11 24.01.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедсестра
Медсестра
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Медсестра
ВЛАДИВОСТОК, 24 янв - РИА Новости. Дополнительные меры для выявления возможного коронавируса и его предотвращения введены во всех медучреждениях Приморья, сообщает правительство региона.
"Дополнительные меры направлены на предотвращение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Все медицинские работники первичного звена, стационаров проинструктированы о действиях, которые необходимо предпринимать в случае обращения в медучреждения граждан с респираторными симптомами, с повышением температуры тела", – говорится в сообщении.
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Представитель краевого Минздрава уточнил, что посещение пациентов в стационарах ограничено.
По словам главного эпидемиолога минздрава Приморья Ирины Повиличенко, особое внимание уделяется пациентам, которые самостоятельно посещали Китай или имели контакт с жителями КНР.
Специалисты в пунктах пропуска через государственную границу в Приморье досмотрели почти 70 тысяч человек. "Лиц с признаками острых респираторных вирусных инфекций не выявлено. Случаев внебольничных пневмоний, связанных с пребыванием в китайской провинции Хубэй, не зарегистрировано", – сообщили в Роспотребнадзоре Приморья.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыЗдоровье - ОбществоРоспотребнадзорПриморский край
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