В Приморье ввели дополнительные меры для выявления коронавируса

ВЛАДИВОСТОК, 24 янв - РИА Новости. Дополнительные меры для выявления возможного коронавируса и его предотвращения введены во всех медучреждениях Приморья, сообщает правительство региона.
"Дополнительные меры направлены на предотвращение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Все медицинские работники первичного звена, стационаров проинструктированы о действиях, которые необходимо предпринимать в случае обращения в медучреждения граждан с респираторными симптомами, с повышением температуры тела", – говорится в сообщении.
Представитель краевого Минздрава уточнил, что посещение пациентов в стационарах ограничено.
По словам главного эпидемиолога минздрава Приморья Ирины Повиличенко, особое внимание уделяется пациентам, которые самостоятельно посещали Китай или имели контакт с жителями КНР.
Специалисты в пунктах пропуска через государственную границу в Приморье досмотрели почти 70 тысяч человек. "Лиц с признаками острых респираторных вирусных инфекций не выявлено. Случаев внебольничных пневмоний, связанных с пребыванием в китайской провинции Хубэй, не зарегистрировано", – сообщили в Роспотребнадзоре Приморья.
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В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, число зараженных во всей стране превысило уже 830, 26 пациентов скончались, из них 24 на территории провинции Хубэй, двое – за ее пределами.