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ЦБ отозвал лицензию у "Нижневолжского коммерческого банка"
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РИА Новости

ЦБ отозвал лицензию у "Нижневолжского коммерческого банка"

08:06 24.01.2020 (обновлено: 10:23 24.01.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Флаг на здании Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. ЦБ РФ с 24 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Нижневолжского коммерческого банка" (АО "НВКбанк", город Саратов), говорится в сообщении регулятора.
Банк России принял такое решение, руководствуясь тем, что кредитная организация систематически занижала размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности, тем самым скрывая свое реальное финансовое положение. "Отражение в финансовой отчетности принимаемых кредитных рисков по требованию Банка России выявило значительное (более 80%) снижение капитала кредитной организации, что является реальной угрозой интересам ее кредиторов и вкладчиков", — указывается в пресс-релизе ЦБ.
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Что делать, если у вашего банка отозвали лицензиюПодробнее о том что делать, если у вашего банка отозвали лицензию читайте в справке РИА Новости.
Банк также нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физлиц.
По оценке регулятора, более 65% кредитного портфеля "НВКбанка" составляли проблемные ссуды. "Основным источником фондирования данной деятельности являлись привлеченные денежные средства населения (на их долю приходилось около 90% привлеченных банком средств)", — отмечает ЦБ. При этом регулятор неоднократно направлял в адрес кредитной организации предписания о доформировании резервов на возможные потери, исполнение которых выявило наличие в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).
ЦБ также сообщил, что "НВКбанк" разработал план восстановления финансовой устойчивости, основные мероприятия которого признаны надзорным органом нереальными к исполнению.
"НВКбанк" является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 января занимал 179-е место в банковской системе РФ.
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6 марта 2017, 14:22
Отзывы лицензий у банков РоссииБанк России активно осуществляет программу "чистки" в банковском секторе. С 2013 года ЦБ отозвал более 400 лицензий у недобросовестных и проблемных банковских учреждений. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Отзыв лицензии у ряда российских банковЦентральный Банк РФСаратовЭкономика
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