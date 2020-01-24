ЦБ отозвал лицензию у "Нижневолжского коммерческого банка"

Банк России принял такое решение, руководствуясь тем, что кредитная организация систематически занижала размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности, тем самым скрывая свое реальное финансовое положение. "Отражение в финансовой отчетности принимаемых кредитных рисков по требованию Банка России выявило значительное (более 80%) снижение капитала кредитной организации, что является реальной угрозой интересам ее кредиторов и вкладчиков", — указывается в пресс-релизе ЦБ.
Банк также нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физлиц.
По оценке регулятора, более 65% кредитного портфеля "НВКбанка" составляли проблемные ссуды. "Основным источником фондирования данной деятельности являлись привлеченные денежные средства населения (на их долю приходилось около 90% привлеченных банком средств)", — отмечает ЦБ. При этом регулятор неоднократно направлял в адрес кредитной организации предписания о доформировании резервов на возможные потери, исполнение которых выявило наличие в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).
ЦБ также сообщил, что "НВКбанк" разработал план восстановления финансовой устойчивости, основные мероприятия которого признаны надзорным органом нереальными к исполнению.
"НВКбанк" является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 января занимал 179-е место в банковской системе РФ.