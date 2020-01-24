ЦБ отозвал лицензию у "Нижневолжского коммерческого банка"

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. ЦБ РФ с 24 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Нижневолжского коммерческого банка" (АО "НВКбанк", город Саратов ), говорится в сообщении регулятора.

Банк России принял такое решение, руководствуясь тем, что кредитная организация систематически занижала размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности, тем самым скрывая свое реальное финансовое положение. "Отражение в финансовой отчетности принимаемых кредитных рисков по требованию Банка России выявило значительное (более 80%) снижение капитала кредитной организации, что является реальной угрозой интересам ее кредиторов и вкладчиков", — указывается в пресс-релизе ЦБ.

Банк также нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физлиц.

По оценке регулятора, более 65% кредитного портфеля "НВКбанка" составляли проблемные ссуды. "Основным источником фондирования данной деятельности являлись привлеченные денежные средства населения (на их долю приходилось около 90% привлеченных банком средств)", — отмечает ЦБ. При этом регулятор неоднократно направлял в адрес кредитной организации предписания о доформировании резервов на возможные потери, исполнение которых выявило наличие в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).

ЦБ также сообщил, что "НВКбанк" разработал план восстановления финансовой устойчивости, основные мероприятия которого признаны надзорным органом нереальными к исполнению.