Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшие осадки преимущественно в виде снега и пониженное атмосферное давление ожидают москвичей в пятницу, температура воздуха в столице от нуля до плюс двух градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"В Москве сегодня будет облачно, временами осадки в виде снега и мокрого снега. Температура воздуха будет повышаться в течение дня и к вечеру ожидается около нуля градусов. По области от минус двух до плюс трёх",- сказал Синенков.
Метеоролог также добавил, что ветер западный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление остается сильно ниже нормы и составит 734 миллиметра ртутного столба.