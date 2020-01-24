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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу

08:02 24.01.2020 (обновлено: 08:03 24.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПогода в Москве
Погода в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Погода в Москве
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшие осадки преимущественно в виде снега и пониженное атмосферное давление ожидают москвичей в пятницу, температура воздуха в столице от нуля до плюс двух градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"В Москве сегодня будет облачно, временами осадки в виде снега и мокрого снега. Температура воздуха будет повышаться в течение дня и к вечеру ожидается около нуля градусов. По области от минус двух до плюс трёх",- сказал Синенков.
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Метеоролог также добавил, что ветер западный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление остается сильно ниже нормы и составит 734 миллиметра ртутного столба.
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