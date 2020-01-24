Якутский горсуд арестовал сторонников "шамана" на трое суток

ЯКУТСК, 24 янв - РИА Новости. Якутский горсуд признал четверых сторонников "шамана" Александра Габышева виновными в неповиновении полиции, они арестованы на трое суток, сообщила РИА Новости пресс-секретарь горсуда Варвара Слепцова.
"Вчера Якутский городской суд вынес решение по поводу четверых сторонников "шамана". Граждане Б., К., Б. и М. признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.19.3 КоАП РФ, и подвергнуты административному наказанию в виде ареста сроком на трое суток. М. назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей", - рассказала Слепцова.
Суд установил, что 22 января эти мужчины в Якутске не выполнили законное требование полицейского, отказавшись предоставить документы, удостоверяющие личность, а также сопротивлялись при попытке доставить их в отделение полиции для установления личности. "В судебном заседании указанные лица вину не признали… Постановление суда не вступило в силу", - добавила пресс-секретарь.
Ранее сообщалось, что адвокаты "шамана" намерены обратиться к прокурору республики из-за задержания в среду полицейскими трех сторонников Габышева, в том числе Алексея Брылева и Юрия Конюхова.
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Габышева задержали в середине сентября на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву. На следующий день его поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму.
Недавно Габышев, по словам адвокатов, вновь отправился в российскую столицу. Статус подозреваемого этому не помеха – как объяснила защита, выезжать за пределы Якутска ему могли бы запретить, если бы предъявили обвинение, но этого не произошло. Однако 10 декабря "шамана" и двух его сторонников задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на 1 тысячу рублей. При этом, как писали в соцсетях, он самодельным мечом порвал одежду одному из силовиков. Адвокат Ольга Тимофеева 15 января сообщила РИА Новости, что следственные органы не стали возбуждать уголовное дело против "шамана" за порванную куртку сотрудника полиции, а также вернули ему ранее изъятый меч.
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