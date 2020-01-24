Якутский горсуд арестовал сторонников "шамана" на трое суток

"Вчера Якутский городской суд вынес решение по поводу четверых сторонников "шамана". Граждане Б., К., Б. и М. признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.19.3 КоАП РФ, и подвергнуты административному наказанию в виде ареста сроком на трое суток. М. назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей", - рассказала Слепцова.

Габышева задержали в середине сентября на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву. На следующий день его поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму.

Недавно Габышев, по словам адвокатов, вновь отправился в российскую столицу. Статус подозреваемого этому не помеха – как объяснила защита, выезжать за пределы Якутска ему могли бы запретить, если бы предъявили обвинение, но этого не произошло. Однако 10 декабря "шамана" и двух его сторонников задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на 1 тысячу рублей. При этом, как писали в соцсетях, он самодельным мечом порвал одежду одному из силовиков. Адвокат Ольга Тимофеева 15 января сообщила РИА Новости, что следственные органы не стали возбуждать уголовное дело против "шамана" за порванную куртку сотрудника полиции, а также вернули ему ранее изъятый меч.