Проект пенсионной реформы представят на заседании французского кабмина

ПАРИЖ, 24 янв - РИА Новости. Проект пенсионной реформы, спровоцировавшей во Проект пенсионной реформы, спровоцировавшей во Франции масштабную забастовку и многочисленные акции протеста, в пятницу представят правительству

Крупнейшая за долгое время общенациональная забастовка, участие в которой принимают разные категории граждан, началась во Франции 5 декабря. Причиной для нее стали положения реформы, в частности, увеличение пенсионного возраста и лишение некоторых категорий работников привилегий и специальных режимов выхода на пенсию.

По словам премьер-министра страны Эдуара Филиппа, "стремление к универсальной системе пенсий со стороны правительства – это стремление к социальной справедливости". Глава правительства говорил, что реформа основывается на трех ключевых принципах: универсальность, равенство и ответственность.

Предполагается, что реформа не коснется родившихся до 1975 года, а первым поколением, подпадающим под нее, станут французы, выходящие на пенсию в 2037 году, при этом часть их пенсий все равно будет рассчитываться по прежней схеме. Поколение родившихся в 2004 году - тех, кому исполнится 18 лет в 2022 году, будет первым, полностью интегрированным в новую пенсионную систему.

Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, заявлял, что пенсионная реформа - часть взятых им обязательств во время предвыборной кампании, и она стала предметом огромной работы в течение двух лет.

Однако такие результаты работы пришлись по душе далеко не всем французам. Свое недовольство люди выражали на многотысячных акциях протеста, проходивших по всей стране. Также - по всей стране - прошла и забастовка общественного транспорта, на долгие недели лишив французов практически любой возможности перемещаться на поездах и автобусах. Забастовку поддерживали представители разных профессий - работники портов, НПЗ и ГЭС, учителя, адвокаты, медики, танцоры балета и сотрудники оперных театров.

Спустя более чем месяц протестов власти страны пошли на уступки и временно исключили самое критикуемое положение проекта реформы: согласно нему, полную пенсию можно было получить лишь при достижении 64 лет вместо 62.

Ожидается, что новая акция протеста состоится и в пятницу - примерно в то же время, когда министры будут знакомиться с реформой, в Париже пройдет шествие противников реформ.