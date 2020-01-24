Приморский вуз, где учатся студенты из КНР, ждёт разъяснений властей

ВЛАДИВОСТОК, 24 янв - РИА Новости. Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, где учатся сотни китайских студентов, ждёт разъяснений госорганов о мерах безопасности в связи с коронавирусом , сообщил РИА Новости представитель пресс-службы университета.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор в Приморье усилил контроль за прибывающими из КНР.

"У нас студентов из КНР - порядка 600 человек и, конечно, мы очень ждем разъяснения от госорганов, как себя вести в такой ситуации и что предпринимать", - сообщил собеседник.

Он добавил, что все китайские студенты в настоящий момент находятся на каникулах. До их возвращения есть еще примерно полторы недели, и за это время нужно получить необходимые разъяснения по ситуации.

Собеседник также отметил, что студентов из Уханя в университете нет.