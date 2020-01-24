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Приморский вуз, где учатся студенты из КНР, ждёт разъяснений властей
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РИА Новости

Приморский вуз, где учатся студенты из КНР, ждёт разъяснений властей

07:42 24.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Владивосток. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 24 янв - РИА Новости. Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, где учатся сотни китайских студентов, ждёт разъяснений госорганов о мерах безопасности в связи с коронавирусом, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы университета.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор в Приморье усилил контроль за прибывающими из КНР.
"У нас студентов из КНР - порядка 600 человек и, конечно, мы очень ждем разъяснения от госорганов, как себя вести в такой ситуации и что предпринимать", - сообщил собеседник.
Он добавил, что все китайские студенты в настоящий момент находятся на каникулах. До их возвращения есть еще примерно полторы недели, и за это время нужно получить необходимые разъяснения по ситуации.
Собеседник также отметил, что студентов из Уханя в университете нет.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших по состоянию на конец четверга достигло 830 человек, в 25 случаях болезнь завершилась летальным исходом. Вирус уже распространился за пределы Китая. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
Здание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке
04:39
Китайские студенты ДВФУ пройдут контроль по возвращении с каникул
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Распространение нового коронавирусаРоспотребнадзорКитайВладивостокПриморский крайУхань
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