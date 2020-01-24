Китай поддержал предложение Путина о саммите постоянных членов СБ ООН

Дипломат подчеркнула, что Совбез — это основа механизма международной коллективной безопасности, а пять постоянных его членов несут особую ответственность за поддержание международного мира.

"Текущая ситуация на международной арене характеризуется очевидным нарастанием неустойчивости и неопределенности, один за другим проявляются острые региональные вопросы, мультилатерализм и роль ООН сталкиваются с серьезными вызовами", — добавила Хуа Чуньин.

Она напомнила, что в этом году мир отмечает 75-ю годовщину победы над фашизмом и основания ООН, так что контакты пяти постоянных членов Совбеза, укрепление их координации и сотрудничества имеют важнейшее значение для сохранения послевоенного миропорядка, защиты авторитета ООН и Совбеза, поддержания глобальной и региональной стабильности.