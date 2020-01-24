Китай поддержал предложение Путина о саммите постоянных членов СБ ООН

ПЕКИН, 24 янв — РИА Новости. Китай поддерживает предложение российского президента Владимира Путина провести саммит постоянных членов Совета Безопасности ООН, заявила официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин.
"Мы готовы поддерживать контакты и координацию с Россией и другими постоянными членами Совбеза по этому вопросу", — сказала она.
Дипломат подчеркнула, что Совбез — это основа механизма международной коллективной безопасности, а пять постоянных его членов несут особую ответственность за поддержание международного мира.
"Текущая ситуация на международной арене характеризуется очевидным нарастанием неустойчивости и неопределенности, один за другим проявляются острые региональные вопросы, мультилатерализм и роль ООН сталкиваются с серьезными вызовами", — добавила Хуа Чуньин.
Она напомнила, что в этом году мир отмечает 75-ю годовщину победы над фашизмом и основания ООН, так что контакты пяти постоянных членов Совбеза, укрепление их координации и сотрудничества имеют важнейшее значение для сохранения послевоенного миропорядка, защиты авторитета ООН и Совбеза, поддержания глобальной и региональной стабильности.
Идею провести встречу глав государств постоянных членов Совета Безопасности ООН Путин выдвинул, выступая накануне на пятом Всемирном форуме памяти холокоста. По его словам, Россия, Китай, США, Франция и Великобритания несут особую ответственность за сохранение цивилизации.