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Китай поддержал предложение Путина о саммите постоянных членов СБ ООН
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РИА Новости

Китай поддержал предложение Путина о саммите постоянных членов СБ ООН

07:36 24.01.2020 (обновлено: 10:43 24.01.2020)
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© AP Photo / United Nations/Kim HaughtonЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН
© AP Photo / United Nations/Kim Haughton
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
ПЕКИН, 24 янв — РИА Новости. Китай поддерживает предложение российского президента Владимира Путина провести саммит постоянных членов Совета Безопасности ООН, заявила официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин.
"Мы готовы поддерживать контакты и координацию с Россией и другими постоянными членами Совбеза по этому вопросу", — сказала она.
Дипломат подчеркнула, что Совбез — это основа механизма международной коллективной безопасности, а пять постоянных его членов несут особую ответственность за поддержание международного мира.
"Текущая ситуация на международной арене характеризуется очевидным нарастанием неустойчивости и неопределенности, один за другим проявляются острые региональные вопросы, мультилатерализм и роль ООН сталкиваются с серьезными вызовами", — добавила Хуа Чуньин.
Она напомнила, что в этом году мир отмечает 75-ю годовщину победы над фашизмом и основания ООН, так что контакты пяти постоянных членов Совбеза, укрепление их координации и сотрудничества имеют важнейшее значение для сохранения послевоенного миропорядка, защиты авторитета ООН и Совбеза, поддержания глобальной и региональной стабильности.
Идею провести встречу глав государств постоянных членов Совета Безопасности ООН Путин выдвинул, выступая накануне на пятом Всемирном форуме памяти холокоста. По его словам, Россия, Китай, США, Франция и Великобритания несут особую ответственность за сохранение цивилизации.
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Вчера, 18:43
Эксперт назвал идею Путина о встрече "пятерки" СБ ООН своевременной
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Хуа ЧуньинСовет Безопасности ООНМИД КНРВладимир ПутинКитайООНРоссияВ мире
Популярные комментарии
Предлагаю встречу провести в Ялте, в Ливадийском дворце. Место намоленное.
24 января, 08:23
Геннадий Канинский
1900000
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