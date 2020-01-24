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В Ухани начали строить больницу для лечения зараженных коронавирусом
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РИА Новости

В Ухани начали строить больницу для лечения зараженных коронавирусом

07:06 24.01.2020
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© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan / Перейти в фотобанкВ Центральном госпитале города Ухань
В Центральном госпитале города Ухань
© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan
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В Центральном госпитале города Ухань. Архивное фото
ПЕКИН, 24 янв – РИА Новости. Строительство новой больницы для размещения зараженных новым коронавирусом пациентов началось в пятницу утром в городе Ухань, сообщает Центральное телевидение Китая.
С самого раннего утра пятницы на стройплощадке работают десятки экскаваторов, расчищающих площадку для строительства, которое планируется завершить 2 февраля. Площадь новой больницы составит 25 тысяч квадратных метров, там смогут одновременно разместить до 1 тысячи пациентов.
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
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Больницу должны построить по модели больницы "Сяотаншань" в Пекине, которую построили за семь дней во время эпидемии SARS (атипичной пневмонии) в апреле 2003 года, чтобы справиться с большим числом пациентов. Вместимость больницы на тот момент достигала 1 тысячи мест, и в ней на протяжении двух месяцев лечение проходили пациенты со всей страны.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, число зараженных во всей стране превысило уже 830, 26 пациентов скончались, из них 24 на территории провинции Хубэй, двое – за ее пределами.
Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
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В граничащей с Россией провинции КНР сообщили о смерти от коронавируса
Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.
Посольство России в Пекине заявило РИА Новости, что в связи со вспышкой нового типа коронавируса призывает всех россиян, находящихся на территории Китая, соблюдать меры предосторожности, разработанные совместно с Роспотребнадзором и в случае необходимости обращаться за помощью в дипмиссию. Посольство пока устанавливает число россиян, которые могут находиться в Ухане, но сообщений о заражении граждан РФ до настоящего момента не поступало.
Сотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
05:27
СМИ: число больных коронавирусом медиков в Ухане выше, чем сообщается
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Распространение нового коронавирусаКитайУханьВ мире
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