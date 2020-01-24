Хабаровские больницы усилили меры профилактики из-за коронавируса

ХАБАРОВСК , 24 янв - РИА Новости. Меры профилактики в медицинских учреждениях Меры профилактики в медицинских учреждениях Хабаровского края усилены в связи с вероятностью завоза в регион коронавируса , в больницах подготовлены дополнительные места, сообщает краевое правительство.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань . Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным госкомитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших по состоянию на конец четверга достигло 830 человек, в 25 случаях болезнь завершилась летальным исходом. Вирус уже распространился за пределы Китая. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.

"На случай выявления коронавируса в медицинских учреждениях Хабаровского края усилили меры профилактики. Руководителям поликлиник и больниц предписано чаще проветривать помещения, проводить обработку дезинфицирующими средствами, проверить запас антибактериальных и противовирусных препаратов, пользоваться масками. Кроме того, в стационарах подготовлены дополнительные места для возможных больных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие меры обычно предпринимаются в период эпидемического сезона ОРВИ и гриппа, но в текущей ситуации позволят дополнительно минимизировать риски заражения. Минздрав региона также призывает граждан соблюдать разумные меры профилактики.

В частности, всем выезжающим в КНР медики рекомендуют воздержаться от посещения мест с массовым скоплением людей, а также избегать контакта с теми, у кого наблюдаются признаки простуды. Нужно носить маски, регулярно мыть руки, отказаться от приема в пищу недожаренного мяса.