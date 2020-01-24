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Хабаровские больницы усилили меры профилактики из-за коронавируса
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РИА Новости

Хабаровские больницы усилили меры профилактики из-за коронавируса

06:51 24.01.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра в больничной палате. Архивное фото
ХАБАРОВСК , 24 янв - РИА Новости. Меры профилактики в медицинских учреждениях Хабаровского края усилены в связи с вероятностью завоза в регион коронавируса, в больницах подготовлены дополнительные места, сообщает краевое правительство.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным госкомитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших по состоянию на конец четверга достигло 830 человек, в 25 случаях болезнь завершилась летальным исходом. Вирус уже распространился за пределы Китая. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
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"На случай выявления коронавируса в медицинских учреждениях Хабаровского края усилили меры профилактики. Руководителям поликлиник и больниц предписано чаще проветривать помещения, проводить обработку дезинфицирующими средствами, проверить запас антибактериальных и противовирусных препаратов, пользоваться масками. Кроме того, в стационарах подготовлены дополнительные места для возможных больных", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такие меры обычно предпринимаются в период эпидемического сезона ОРВИ и гриппа, но в текущей ситуации позволят дополнительно минимизировать риски заражения. Минздрав региона также призывает граждан соблюдать разумные меры профилактики.
В частности, всем выезжающим в КНР медики рекомендуют воздержаться от посещения мест с массовым скоплением людей, а также избегать контакта с теми, у кого наблюдаются признаки простуды. Нужно носить маски, регулярно мыть руки, отказаться от приема в пищу недожаренного мяса.
"В Хабаровском крае уже приняты повышенные меры контроля в аэропортах на рейсах из КНР и в пограничных пунктах пропуска. Сотрудники Роспотребнадзора измеряют тепловизорами температуру у всех прибывающих из соседнего государства, проводят визуальный осмотр. Накануне с одного из рейсов был снят пассажир с подозрительными симптомами. Однако обследование показало, что человек болен обычным гриппом", - говорится в сообщении.
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Распространение нового коронавирусаКитайХабаровскХабаровский крайУхань
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