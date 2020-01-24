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В России начали продавать парашюты для спасения из небоскребов
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РИА Новости

В России начали продавать парашюты для спасения из небоскребов

06:43 24.01.2020 (обновлено: 07:22 24.01.2020)
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© РИА Новости / Григорий СысоевДеловой центр "Москва-Сити"
Деловой центр Москва-Сити
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Уникальный парашют "Шанс", при помощи которого можно спастись из небоскреба в случае пожара или другого ЧП, доступен для заказа, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Технодинамика" (входит в "Ростех").

"Приобрести "Шанс" могут юридические лица, поскольку они смогут обеспечить контроль за его эксплуатацией. Продажа частным лицам пока не планируется. Ориентировочная стоимость парашютной системы – 150 тысяч рублей", — сказали в пресс-службе.

Ранее в "Ростехе" сообщили, что "Технодинамика" получила сертификат соответствия парашютной системы "Шанс". Документ дает возможность приступить к серийному производству. С помощью системы даже неподготовленному человеку можно десантироваться как минимум с высоты девятиэтажки, то есть от 33 метров.
"Шанс" разработан московским НИИ парашютостроения. В состав системы входят ранец с подвесной системой, три купола, удерживающие заданную скорость приземления, а также вытяжное звено, которое обеспечивает замыкание боковых клапанов и вытягивание куполов. Подвесную систему можно отрегулировать в зависимости от роста и телосложения человека, обеспечив тем самым максимальную безопасность при парашютировании.
При создании парашюта используются современные материалы, в частности ткань с малой воздухопроницаемостью на основе полиамидного волокна. В его конструкции внедрен ряд инновационных решений, которые не дают куполу парашюта складываться при контакте со зданием. Кроме того, "Шанс" автоматически стабилизирует положение тела прыгающего человека и не требует навыков управления парашютом.
Сотрудники пожарной службы Нью-Йорка освободили из ловушки двух мойщиков окон, застрявших на уровне 69 этажа Всемирного торгового центра
12 ноября 2014, 22:31
ВИДЕО: спасение рабочих, повисших на 69 этаже небоскреба в СШАСотрудники пожарной службы Нью-Йорка освободили из "ловушки" двух мойщиков окон, застрявших на уровне 69 этажа Всемирного торгового центра. Причиной инцидента стала неисправность оборудования.
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ТехнодинамикаРостехРоссияЭкономика
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