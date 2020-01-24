В России начали продавать парашюты для спасения из небоскребов

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Уникальный парашют "Шанс", при помощи которого можно спастись из небоскреба в случае пожара или другого ЧП, доступен для заказа, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга Уникальный парашют "Шанс", при помощи которого можно спастись из небоскреба в случае пожара или другого ЧП, доступен для заказа, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Технодинамика" (входит в "Ростех" ).

"Приобрести "Шанс" могут юридические лица, поскольку они смогут обеспечить контроль за его эксплуатацией. Продажа частным лицам пока не планируется. Ориентировочная стоимость парашютной системы – 150 тысяч рублей", — сказали в пресс-службе.

Ранее в "Ростехе" сообщили, что "Технодинамика" получила сертификат соответствия парашютной системы "Шанс". Документ дает возможность приступить к серийному производству. С помощью системы даже неподготовленному человеку можно десантироваться как минимум с высоты девятиэтажки, то есть от 33 метров.

"Шанс" разработан московским НИИ парашютостроения. В состав системы входят ранец с подвесной системой, три купола, удерживающие заданную скорость приземления, а также вытяжное звено, которое обеспечивает замыкание боковых клапанов и вытягивание куполов. Подвесную систему можно отрегулировать в зависимости от роста и телосложения человека, обеспечив тем самым максимальную безопасность при парашютировании.