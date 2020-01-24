Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-24T08:29+0300
https://ria.ru/20200124/1563809304.html
Синоптик рассказал, можно ли будет в Москве покататься на лыжах
https://cdn22.img.ria.ru/images/154932/21/1549322114_0:175:3072:1903_1036x0_80_0_0_424e3659a6ccccdcdf3c0459e3c58611.jpg
РИА Новости

Синоптик рассказал, можно ли будет в Москве покататься на лыжах

06:36 24.01.2020 (обновлено: 08:29 24.01.2020)
668
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкОтдыхающие во время катания на лыжах в зоне отдыха "Битца" в Москве
Отдыхающие во время катания на лыжах в зоне отдыха Битца в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Отдыхающие во время катания на лыжах в зоне отдыха "Битца" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Снега в московском регионе выпало недостаточно для того, чтобы покататься на лыжах и санках в выходные, считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Возникает вопрос, какой это снег. Можно ли пойти на лыжах или на санках? С моей точки зрения, рановато. Дело в том, что выпало всего четыре-пять миллиметров осадков, и высота снега - всего пять-шесть сантиметров. Это значит, что он очень пушистый, очень неплотный. Он начинает оседать под тяжестью санок и лыж. Лыжи будут цеплять за землю", - сказал он РИА Новости.
По его словам, чтобы предаться традиционным зимним развлечениям, необходимо, чтобы выпадение снега было регулярным и чередовалось с оттепелью.
Метеоролог добавил, что утром в пятницу ожидается температура воздуха около минус 7 градусов, а днем - порядка минус 1. По его словам, также ожидается, что будет мокрый снег, а потом потеплеет и заморосит дождь.
Снег
Вчера, 09:27
Вильфанд объяснил, почему "нормальная погода" становится редкостью
"Уже 25 и 26 января мы возвращаемся к привычной погоде этой зимой. Температура будет около нуля, ночью небольшой минус, потом днем небольшой плюс, до плюс 2. Снег будет таять, но все-таки он дотянет до понедельника, а там ожидается небольшое понижение температуры", - сказал Вильфанд.
Он добавил, что до конца следующей недели ситуация со снегом в столичном регионе не изменится - его будет мало для катания на лыжах.
Зима
04:09
Вильфанд пообещал зимний февраль в европейской России
120010
Обсудить 0
Роман ВильфандГидрометцентрМоскваРоссияОбщество
Рекомендуем
Мясо змеи на традиционном рынке в Индонезии
Ученые выяснили первоисточник нового коронавируса из Китая
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика
Женщина возвращается с похорон генерала Касема Сулеймани мимо посольства США в Тегеране
Ответный удар: Иран готовится обвалить американский рынок
Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Израильское СМИ признало фиаско Зеленского в Давосе
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД России оценили рассекреченные документы ЦРУ о Бандере
Воздушные шары с надписью AliExpress
Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом
Участники марша националистов, приуроченного к 110-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове. 1 января 2019
ЦРУ опубликовало архивные данные об "агенте Гитлера" Бандере
Изображение вуханьского коронавируса , полученное с помощью электронного микроскопа
Китай опубликовал снимок нового коронавируса
Виктор Водолацкий
В ГД заявили о возможности вступления Украины в Союзное государство
Артист Содружества актеров Таганки Данила Перов
Умер актер из "Универа" и "Интернов" Данила Перов
Острова Уруп
СМИ: Токио замалчивал факты о переговорах 1956 года о Южных Курилах
Врач со шприцом
Прививка от рака. Специалисты предлагают вакцинировать всех россиянок
На месте извержения Везувия
У жертвы извержения Везувия нашли превращенный в стекло мозг
Электричка Московского центрального диаметра
В Подмосковье с февраля подорожают пригородные электрички
Автомобиль Следственного комитета РФ
В башкирском селе мужчина покончил с собой после изнасилования дочери
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:58Суд прекратил уголовное дело о крушении Boeing в Казани
13:57Закрытие Игналинской АЭС обойдется Брюсселю в три миллиарда евро
13:56ЛНР обвинила силовиков в двух нарушениях перемирия за неделю
13:52В Германии россиянина осудили за подготовку теракта, пишут СМИ
13:52Россия остается главным союзником Белоруссии, заявил Лукашенко
13:50В Москве средняя температура января превысила норму на десять градусов
13:50Поправки в Конституцию не затронут право россиян обращаться в ЕСПЧ
13:50Лоза рассказал о конверте с "ядом"
13:49Лукашенко рассказал, при каких условиях белорусы его "съедят"
13:47В Воронежской области приняли дополнительные меры из-за коронавируса
13:45В Иерусалиме подожгли мечеть, оставив агрессивные надписи
13:45Эрдоган подарил Меркель инкрустированное зеркало и старинный шлем
13:43Слушание по делу россиянина Винника состоится в Париже 28 января
13:43Посольство в Софии прокомментировало сообщения о деле против россиян
13:42В Астраханской области завели уголовное дело на главу района
13:42На Урале СК проверит данные о нападении стаи собак на ребенка
13:42Ученые выяснили, чем опасна белковая диета
13:34Адвокат Винника рассказал о его самочувствии после перелета во Францию
13:31Экс-глава МВД Абхазии подал заявление для участия в выборах президента
13:31В Кремле высоко оценили работу Грефа
Лента новостейМолния