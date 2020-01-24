Синоптик рассказал, можно ли будет в Москве покататься на лыжах

"Возникает вопрос, какой это снег. Можно ли пойти на лыжах или на санках? С моей точки зрения, рановато. Дело в том, что выпало всего четыре-пять миллиметров осадков, и высота снега - всего пять-шесть сантиметров. Это значит, что он очень пушистый, очень неплотный. Он начинает оседать под тяжестью санок и лыж. Лыжи будут цеплять за землю", - сказал он РИА Новости.