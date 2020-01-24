Синоптик рассказал, можно ли будет в Москве покататься на лыжах

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Снега в московском регионе выпало недостаточно для того, чтобы покататься на лыжах и санках в выходные, считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Возникает вопрос, какой это снег. Можно ли пойти на лыжах или на санках? С моей точки зрения, рановато. Дело в том, что выпало всего четыре-пять миллиметров осадков, и высота снега - всего пять-шесть сантиметров. Это значит, что он очень пушистый, очень неплотный. Он начинает оседать под тяжестью санок и лыж. Лыжи будут цеплять за землю", - сказал он РИА Новости.
По его словам, чтобы предаться традиционным зимним развлечениям, необходимо, чтобы выпадение снега было регулярным и чередовалось с оттепелью.
Метеоролог добавил, что утром в пятницу ожидается температура воздуха около минус 7 градусов, а днем - порядка минус 1. По его словам, также ожидается, что будет мокрый снег, а потом потеплеет и заморосит дождь.
"Уже 25 и 26 января мы возвращаемся к привычной погоде этой зимой. Температура будет около нуля, ночью небольшой минус, потом днем небольшой плюс, до плюс 2. Снег будет таять, но все-таки он дотянет до понедельника, а там ожидается небольшое понижение температуры", - сказал Вильфанд.
Он добавил, что до конца следующей недели ситуация со снегом в столичном регионе не изменится - его будет мало для катания на лыжах.