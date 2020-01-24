В ВОЗ намерены в ближайшее время снова обсудить новый коронавирус

Девушка в маске на площади Тяньаньмэнь в Пекине

Девушка в маске на площади Тяньаньмэнь в Пекине

Как сообщает ведомство, 22-23 января c участием Роспотребнадзора РФ состоялось организованное ВОЗ совещание чрезвычайного комитета в рамках Международных медико-санитарных правил по пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV. Обсуждалась ситуация с текущей вспышкой заболевания в КНР.

"В итоге обсуждений члены Комитета пришли к мнению, что в настоящее время преждевременно объявлять ситуацию со вспышкой пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, Чрезвычайной ситуацией санитарно-эпидемиологического характера, имеющей международное значение согласно ММСП (2005). Комитет даст генеральному директору ВОЗ совет в отношении дальнейших действий и предложит вновь созвать Комитет для повторной оценки ситуации в самое ближайшее время", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в состав комитета из 15 членов помимо эксперта Роспотребнадзора входят представители Франции, Китая, Нидерландов, Таиланда, Японии, Кореи, Сингапура, США, Сенегала, Канады, Австралии, Саудовской Аравии.

"Комитет высоко оценил ответные меры, принятые на сегодняшний день органами здравоохранения КНР, а также органами здравоохранения других затронутых стран", - подчеркивается в сообщении.