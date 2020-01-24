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В ВОЗ намерены в ближайшее время снова обсудить новый коронавирус
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РИА Новости

В ВОЗ намерены в ближайшее время снова обсудить новый коронавирус

06:29 24.01.2020
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© REUTERS / Jason LeeДевушка в маске на площади Тяньаньмэнь в Пекине
Девушка в маске на площади Тяньаньмэнь в Пекине
© REUTERS / Jason Lee
Девушка в маске на площади Тяньаньмэнь в Пекине
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) намерены в ближайшее время снова обсудить ситуацию с коронавирусом в КНР, сообщается на сайте российского Роспотребнадзора.
Как сообщает ведомство, 22-23 января c участием Роспотребнадзора РФ состоялось организованное ВОЗ совещание чрезвычайного комитета в рамках Международных медико-санитарных правил по пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV. Обсуждалась ситуация с текущей вспышкой заболевания в КНР.
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"В итоге обсуждений члены Комитета пришли к мнению, что в настоящее время преждевременно объявлять ситуацию со вспышкой пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, Чрезвычайной ситуацией санитарно-эпидемиологического характера, имеющей международное значение согласно ММСП (2005). Комитет даст генеральному директору ВОЗ совет в отношении дальнейших действий и предложит вновь созвать Комитет для повторной оценки ситуации в самое ближайшее время", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в состав комитета из 15 членов помимо эксперта Роспотребнадзора входят представители Франции, Китая, Нидерландов, Таиланда, Японии, Кореи, Сингапура, США, Сенегала, Канады, Австралии, Саудовской Аравии.
"Комитет высоко оценил ответные меры, принятые на сегодняшний день органами здравоохранения КНР, а также органами здравоохранения других затронутых стран", - подчеркивается в сообщении.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших по состоянию на конец четверга достигло 830 человек, в 25 случаях болезнь завершилась летальным исходом. Вирус уже распространился за пределы Китая. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
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Распространение нового коронавирусаРоспотребнадзорВОЗКитайУханьВ мире
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