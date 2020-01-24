В Подмосковье изъяли более 12 тысяч бутылок нелегальной водки

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Полицейские обнаружили склад в подмосковном Полицейские обнаружили склад в подмосковном Подольске , где хранилась нелегальная водка, сообщается на ведомственном сайте "МВД Медиа".

Как сообщает ведомство, алкоголь незаконно хранился на складе в Подольске на территории промышленной зоны на улице 8 марта. Документы о легальности производства и оборота водки отсутствовали.

"При осмотре помещения хранилища полицейскими обнаружено и изъято 12 тысяч бутылок немаркированной водки различных торговых марок", - говорится в сообщении.

В момент появления оперативников двое уроженцев одной из республик Закавказья загружали алкоголь со склада в грузовой фургон. Как отметили в МВД, изъятый алкоголь исследуют на предмет опасности для здоровья потребителей, а также соответствия ГОСТу.