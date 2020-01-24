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В Подмосковье изъяли более 12 тысяч бутылок нелегальной водки
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РИА Новости

В Подмосковье изъяли более 12 тысяч бутылок нелегальной водки

06:24 24.01.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Полицейские обнаружили склад в подмосковном Подольске, где хранилась нелегальная водка, сообщается на ведомственном сайте "МВД Медиа".
Как сообщает ведомство, алкоголь незаконно хранился на складе в Подольске на территории промышленной зоны на улице 8 марта. Документы о легальности производства и оборота водки отсутствовали.
"При осмотре помещения хранилища полицейскими обнаружено и изъято 12 тысяч бутылок немаркированной водки различных торговых марок", - говорится в сообщении.
В момент появления оперативников двое уроженцев одной из республик Закавказья загружали алкоголь со склада в грузовой фургон. Как отметили в МВД, изъятый алкоголь исследуют на предмет опасности для здоровья потребителей, а также соответствия ГОСТу.
Возбуждено уголовное дело по статье "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки", предусматривающая наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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