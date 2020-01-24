В Подмосковье изъяли более 12 тысяч бутылок нелегальной водки

Как сообщает ведомство, алкоголь незаконно хранился на складе в Подольске на территории промышленной зоны на улице 8 марта. Документы о легальности производства и оборота водки отсутствовали.
"При осмотре помещения хранилища полицейскими обнаружено и изъято 12 тысяч бутылок немаркированной водки различных торговых марок", - говорится в сообщении.
В момент появления оперативников двое уроженцев одной из республик Закавказья загружали алкоголь со склада в грузовой фургон. Как отметили в МВД, изъятый алкоголь исследуют на предмет опасности для здоровья потребителей, а также соответствия ГОСТу.
Возбуждено уголовное дело по статье "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки", предусматривающая наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
14 июня 2019, 19:51В Забайкалье изъяли около 17 тысяч литров поддельной водки