Экс-главе РКК "Энергия" предлагают выбрать новую должность

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Бывшему гендиректору Бывшему гендиректору Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в "Роскосмос" , производит все российские пилотируемые и грузовые космические корабли) Сергею Романову , в прошлом году пониженному до первого замгендиректора корпорации, предложено занять еще более низкую должность вплоть до уборщика. Об этом говорится в копии приказа гендиректора РКК "Энергия" Николая Севастьянова, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"Исключить из штатного расписания корпорации должность первого заместителя генерального директора - первого заместителя главного конструктора", - говорится в приказе Севастьянова.

Занимавшему эту должность Романову, руководившему корпорацией в течение полугода с августа 2018 года до конца января 2019 года, предложено занять специально созданную под него должность первого заместителя генерального конструктора по испытаниям космических аппаратов и разгонных блоков. Если эта должность его не устроит, Романову в соответствии с его квалификацией, предложены нижестоящие и нижеоплачиваемые должности, как руководящие, так и рабочие: от заместителя руководителя научно-технического центра до уборщика производственных и служебных помещений или подсобного рабочего 2 разряда.

Романов работает на предприятии с 1980 года, прошёл путь от инженера до руководителя предприятия. Он был назначен на должность врио генерального директора РКК "Энергия" в начале августа 2018 года, в сентябре избран гендиректором на общем собрании акционеров предприятия, но в итоге так и не был утвержден в должности набсоветом "Роскосмоса". Совет директоров предприятия приостановил его полномочия 24 января 2019 года. С тех пор предприятием руководит Николай Севастьянов.

На звонки РИА Новости Романов не ответил. В "Роскосмосе" на запрос РИА Новости сообщили, что в настоящее время Романов "продолжает работать в ПАО "РКК "Энергия" и выполнять свои обязанности".

До этого сообщалось, что в РКК "Энергия" сняли с должности генконструктора пилотируемых программ России Евгения Микрина, но глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поручил восстановить его в должности.