В Британии девять человек ожидают результатов проверки на коронавирус

Люди в защитных масках в метро в Шанхае

Люди в защитных масках в метро в Шанхае

Ранее сообщалось, что в Британии с подозрением на коронавирус проверяют четырех человек, они были госпитализированы в Шотландии.

В заявлении PHE говорится, что результаты проверки пяти больных уже оказались отрицательными, анализы девяти человек продолжают изучаться. В агентстве подтвердили, что риск в связи с коронавирусом для населения Британии остается низким.