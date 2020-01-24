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В Хабаровский край доставили тесты для определения коронавируса
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РИА Новости

В Хабаровский край доставили тесты для определения коронавируса

06:13 24.01.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВ лаборатории органического синтеза в химико-фармацевтическом центре УрФУ, где разработали препарат "Триазавирин"
В лаборатории органического синтеза в химико-фармацевтическом центре УрФУ, где разработали препарат Триазавирин
© РИА Новости / Павел Лисицын
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В лаборатории органического синтеза в химико-фармацевтическом центре УрФУ, где разработали препарат "Триазавирин"
ХАБАРОВСК , 24 янв - РИА Новости. Хабаровский край получил экспресс-тесты и методики для определения коронавируса, они позволят выявить заболевание в течение нескольких часов, сообщает правительство края в пятницу.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших по состоянию на конец четверга достигло 830 человек, в 25 случаях болезнь завершилась летальным исходом. Вирус уже распространился за пределы Китая. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
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"Сегодня в нашей лаборатории есть экспресс-тесты, и мы можем установить наличие коронавируса. Для этого берутся мазки из полости рта. Идентификация занимает от 2 до 4 часов. Кроме того, есть экспресс-метод для диагностирования пневмонии. Известно, что вирус приводит к этой форме осложнения", — приводятся в сообщении слова руководителя управления Роспотребнадзора по региону Татьяны Зайцевой.
По ее словам, всем авиакомпаниям, работающим в регионе, а также гостиницам направлены инструкции с порядком действий в случае выявления граждан с сильными признаками простуды. Таких пассажиров предписывается изолировать и вызвать службу Роспотребнадзора.
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Зайцева отметила, что случаев заражения новым типом вируса на территории Хабаровского края не выявлено. Однако риск его распространения очень высок. Поэтому Роспотребнадзор рекомендует временно воздержаться от поездок в КНР.
Как сообщает правительство, сейчас в Хабаровском крае установлен двойной контроль за пассажирами, прибывающими из КНР через аэропорт и пункт пограничного пропуска "Покровка". Так, на рейсах работают два специалиста – один ведет досмотр в салоне самолета, измеряет температуру тепловизором, второй дополнительно осматривает людей в зале прилета. Если выявят человека с признаками заболевания, его изолируют в больницу для проведения всех исследований.
Ранее сообщалось, что больницы и поликлиники ввели дополнительные меры профилактики, также в крае созданы дополнительные места в стационарах на случай появления заболевших.
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
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Распространение нового коронавирусаКитайРоссияХабаровский крайУхань
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