В провинции Хубэй из-за коронавируса закрыли десять городов

Таким образом число населенных пунктов, где в той или иной степени не ходит транспорт, достигло десяти: Ухань (11 миллионов человек), Чиби (534 тысячи человек), Эчжоу (1,08 миллиона), Хуанган (7,5 миллиона), Сяньтао (1,6 миллиона), Чжицзян (550 тысяч), Цяньцзян (963 тысячи), Хуанши (2,7 миллиона), Эньши (809 тысяч) и Сяньнин (2,5 миллиона).

Меры затронули более 29,2 миллиона жителей провинции.

Наиболее строгий карантин в Ухане. С 10:00 четверга там перестал работать наземный транспорт, паромы, метро, в город не впускают пассажирские автобусы, вылеты из аэропорта и отправления с железнодорожных станций также отменены. Власти рекомендуют не ездить туда и не выезжать из города без особых причин.

2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Позже стало понятно, что он передается от человека к человеку.

По последним данным, число зараженных во всей стране превысило 830. При этом 26 пациентов скончались, из них 24 на территории провинции Хубэй, двое — за ее пределами.

Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.