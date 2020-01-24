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В провинции Хубэй из-за коронавируса закрыли десять городов
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РИА Новости

В провинции Хубэй из-за коронавируса закрыли десять городов

06:07 24.01.2020 (обновлено: 09:24 24.01.2020)
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© REUTERS / Darley ShenРаботники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
© REUTERS / Darley Shen
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
ПЕКИН, 24 янв — РИА Новости. Девять городов китайской провинции Хубэй вслед за Уханем, где зафиксирована вспышка нового типа коронавируса, опубликовали сообщения о временной приостановке транспортного сообщения.
Таким образом число населенных пунктов, где в той или иной степени не ходит транспорт, достигло десяти: Ухань (11 миллионов человек), Чиби (534 тысячи человек), Эчжоу (1,08 миллиона), Хуанган (7,5 миллиона), Сяньтао (1,6 миллиона), Чжицзян (550 тысяч), Цяньцзян (963 тысячи), Хуанши (2,7 миллиона), Эньши (809 тысяч) и Сяньнин (2,5 миллиона).
Меры затронули более 29,2 миллиона жителей провинции.
Наиболее строгий карантин в Ухане. С 10:00 четверга там перестал работать наземный транспорт, паромы, метро, в город не впускают пассажирские автобусы, вылеты из аэропорта и отправления с железнодорожных станций также отменены. Власти рекомендуют не ездить туда и не выезжать из города без особых причин.
Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Пекине
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2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Позже стало понятно, что он передается от человека к человеку.
По последним данным, число зараженных во всей стране превысило 830. При этом 26 пациентов скончались, из них 24 на территории провинции Хубэй, двое — за ее пределами.
Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.
Посольство России в Пекине призвало соотечественников на территории Китая соблюдать меры предосторожности, разработанные совместно с Роспотребнадзором, и в случае необходимости обращаться за помощью в дипмиссию. Там пытаются установить число россиян, которые могут находиться в Ухане, пока сообщений о заражении не поступало.
Сотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
05:27
СМИ: число больных коронавирусом медиков в Ухане выше, чем сообщается
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ТуризмНовости - ТуризмРаспространение нового коронавирусаХубэйКитайУханьВ мире
Популярные комментарии
Неспроста Китай закрывает города, правительство что то знает, чего не хотят говорить людям!
24 января, 08:24
Товарищ .
23190014
Коронавирус - биологическое оружие сша, направленное против Китая. В Китае сотни лет ели змей и ничего. Но стоило только Китаю объявить торговую войну сша, как тут же все змеи захворали.
24 января, 07:51
MYMake Yellowstone Great Again
3180005
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