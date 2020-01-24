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В аэропорту Владивостока планируют увеличить пропускную способность
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РИА Новости

В аэропорту Владивостока планируют увеличить пропускную способность

05:54 24.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт Владивосток (Кневичи) имени В.К. Арсеньева накануне V Восточного экономического форума
Международный аэропорт Владивосток (Кневичи) имени В.К. Арсеньева накануне V Восточного экономического форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Международный аэропорт Владивосток (Кневичи) имени В.К. Арсеньева накануне V Восточного экономического форума. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 24 янв – РИА Новости. Международный аэропорт Владивостока намерен к июню увеличить пропускную способность международного терминала на 30%, сообщает правительство Приморья.
Управляющий директор по авиации Группы "БазЭл" Алексей Васильченко на совещании в правительстве региона отметил, что площадь аэровокзала - 46 тысяч квадратных метров, это дает возможность обслуживать от 4,6 миллиона пассажиров в год. В 2019 году авиаузел обслужил 3 миллиона пассажиров.
"Первая, самая срочная, задача – повысить пропускную способность международного терминала на 30%. Мы разработали соответствующую концепцию, на наше предложение хорошо откликнулись таможенные и пограничные службы. Рассчитываем, что в рамках действующего пункта пропуска к июню обеспечим заявленную способность", – сказал Васильченко.
По его словам, до конца года будет скорректирована планировка действующего терминала. Также на 2020 год предусмотрены средства на разработку 20-летнего мастер-плана развития аэропорта, который в том числе позволит увеличить его площадь. Предполагается построить второй аналогичный по площади пассажирский терминал, перенести ближе служебно-технические здания, построить гостиницу.
"Авиакомпания S7 заинтересована в том, чтобы построить ангар для обслуживания своих воздушных судов на нашей территории... Отдельное очень перспективное направление – грузы. Планируем в качестве базовой компании привлечь крупнейшего российского грузоперевозчика AirBridgeCargo", – рассказал управляющий директор.
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Он добавил, что 2023 году наступает период капитального ремонта действующей полосы. Для проведения этих работ потребуется реконструкция второй полосы. "Мы, со стороны аэропорта, готовы финансировать проектирование этих работ", – отметил Васильченко.
В феврале сингапурская Changi Airports International, РФПИ и "Базовый элемент" Олега Дерипаски закрыли сделку по покупке аэропорта во Владивостоке у московского "Шереметьево". РФПИ, CAI и "Базовый элемент" принимают равное участие в консорциуме.
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