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В граничащей с Россией провинции КНР сообщили о смерти от коронавируса
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РИА Новости

В граничащей с Россией провинции КНР сообщили о смерти от коронавируса

05:46 24.01.2020 (обновлено: 07:15 24.01.2020)
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© REUTERS / Darley ShenМедицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
© REUTERS / Darley Shen
Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
ПЕКИН, 24 янв – РИА Новости. Власти граничащей с Россией китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян утром в пятницу сообщили о первом летальном исходе в результате заражения новым типом коронавируса, следует из заявления комитета провинции по вопросам здравоохранения.
"В провинции Хэйлунцзян 23 января зафиксированы два новых случая заражения новым типом коронавируса, зарегистрирован один летальный исход в городе Суйхуа", - заявили в комитете.
Сообщается, что к настоящему заболевание уже выявлено у четырех жителей городов Суйхуа, Дацин, Харбин и Муданьцзян.
Численность населения города Суйхуа составляет 5,2 миллиона человек.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, число зараженных во всей стране превысило уже 830, 26 пациентов скончались, из них 24 на территории провинции Хубэй, двое – за ее пределами.
Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.
Сотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
05:27
СМИ: число больных коронавирусом медиков в Ухане выше, чем сообщается
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Распространение нового коронавирусаХэйлунцзянКитайРоссияУханьВ мире
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