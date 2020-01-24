В граничащей с Россией провинции КНР сообщили о смерти от коронавируса

ПЕКИН, 24 янв – РИА Новости. Власти граничащей с Россией китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян утром в пятницу сообщили о первом летальном исходе в результате заражения новым типом коронавируса, следует из заявления комитета провинции по вопросам здравоохранения.
"В провинции Хэйлунцзян 23 января зафиксированы два новых случая заражения новым типом коронавируса, зарегистрирован один летальный исход в городе Суйхуа", - заявили в комитете.
Сообщается, что к настоящему заболевание уже выявлено у четырех жителей городов Суйхуа, Дацин, Харбин и Муданьцзян.
Численность населения города Суйхуа составляет 5,2 миллиона человек.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, число зараженных во всей стране превысило уже 830, 26 пациентов скончались, из них 24 на территории провинции Хубэй, двое – за ее пределами.
Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.