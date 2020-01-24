В граничащей с Россией провинции КНР сообщили о смерти от коронавируса

"В провинции Хэйлунцзян 23 января зафиксированы два новых случая заражения новым типом коронавируса, зарегистрирован один летальный исход в городе Суйхуа", - заявили в комитете.

Сообщается, что к настоящему заболевание уже выявлено у четырех жителей городов Суйхуа, Дацин, Харбин и Муданьцзян.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, число зараженных во всей стране превысило уже 830, 26 пациентов скончались, из них 24 на территории провинции Хубэй, двое – за ее пределами.