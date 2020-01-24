Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-24T05:39+0300
https://ria.ru/20200124/1563808955.html
В КНДР подтвердили назначение нового министра иностранных дел
https://cdn22.img.ria.ru/images/150714/11/1507141151_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_029bf44ca26280c50caf97f2e50a457c.jpg
РИА Новости

В КНДР подтвердили назначение нового министра иностранных дел

05:39 24.01.2020
237
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПхеньян
Пхеньян
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Пхеньян. Архивное фото
СЕУЛ, 24 янв – РИА Новости. Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) в пятницу подтвердило назначение бывшего военного председателя комитета по мирному объединению родины Ри Сон Гвона на пост министра иностранных дел КНДР.
Ранее о смене главы МИД КНДР сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на источники в Пхеньяне.
Пхеньян
19 января, 22:42
Эксперт: смена главы МИД КНДР предвещает отказ от переговоров с США
Ри Сон Гвон сменил бывшего министра иностранных дел Ли Ён Хо. Агентство ЦТАК подтвердило назначение Ри Сон Гвона, упомянув его имя и должность в статье о банкете МИД КНДР для иностранных послов в честь празднования лунного Нового Года, который прошел в четверг.
Новый министр в ходе банкета подчеркнул готовность КНДР совершить "фронтальный прорыв", ради "возрождения собственными силами" и преодоления трудностей на пути к строительству социализма.
Лидер КНДР Ким Чен ЫН на 5-ом пленуме центрального комитета ТПК 7-ого созыва, который прошел в конце декабря 2019 года, объявил о прекращении переговоров с США и новом курсе, подразумевающем "прорывное противостояние санкциям" в отношении Северной Кореи. После этого СМИ Северной Кореи почти ежедневно упоминали необходимость опоры "на собственные силы".
Небоскребы в Пхеньяне
20 января, 12:07
Москва пока не планирует контактов с новым главой МИД КНДР
Ри Сон Гвон возглавлял делегацию КНДР на межкорейских переговорах в 2018 году, а также является председателем комитета по мирному объединению родины, который занимается отношениями КНДР с Южной Кореей.
Как отмечало агентство Рёнхап, помимо работы в сфере межкорейских отношениях у Ри Сон Гвона нет опыта в дипломатических отношениях. Бывший глава МИД КНДР Ли Ён Хо был известен как специалист по отношениям с США, поэтому его отставка может означать отсутствие намерения продолжать переговоры с США.
МИД КНДР в начале января заявил, что хорошие отношения лидеров США и КНДР не означают возврат к диалогу, и переговоров о снятии лишь части санкций в обмен на полную денуклеаризацию КНДР больше не будет.
Пусковые установки баллистических ракет средней дальности во время парада в Пхеньяне
22 января, 07:02
В КНДР подтвердили назначение нового министра обороны
111000
Обсудить 0
МИД КНДРПхеньянКНДРВ мире
Рекомендуем
Мужчина на одной из улиц в Алеппо
Жители Алеппо отказываются покидать город, несмотря на обстрелы
Страны мира. Боливия
Социалисты Боливии утвердили кандидата в президенты
Международный аэропорт Владивосток (Кневичи) имени В.К. Арсеньева накануне V Восточного экономического форума
В аэропорту Владивостока планируют увеличить пропускную способность
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
В офисе Гутерреша заявили, что руководство ООН не пользуется WhatsАpp
Муктада ас-Садр
Лидер иракских шиитов призвал закрыть все американские военные базы
Здание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке
Китайские студенты ДВФУ пройдут контроль по возвращении с каникул
Финал конкурса Танковый биатлон 2017
Шойгу пообещал сделать Армейские игры более зрелищными
Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
В граничащей с Россией провинции КНР сообщили о смерти от коронавируса
Картина Святой Косма авторства Агноло ди Козимо (Bronzino)
Французы конфисковали "Святого Косму", приписываемого Аньоло Бронзино
Люди в защитных масках в метро в Шанхае
В Британии девять человек ожидают результатов проверки на коронавирус
Кадр из фильма Капитан Марвел
Создатели "Капитана Марвел" приступили к работе над сиквелом
Статуя Фемиды
Суд отклонил иск к руководителям компании-владельца Rusenergo Fund
Город Товар в венесуэльском штате Арагуа
В Венесуэле не менее 12 человек погибли из-за пожара на плантации
Снегопад в Москве
Московских водителей призвали к осторожности из-за снега
Женщина гуляет с ребенком в парке Зарядье в Москве
Минтруд разработал рекомендации по переобучению женщин с детьми
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:57Закрытие Игналинской АЭС обойдется Брюсселю в три миллиарда евро
13:56ЛНР обвинила силовиков в двух нарушениях перемирия за неделю
13:52В Германии россиянина осудили за подготовку теракта, пишут СМИ
13:52Россия остается главным союзником Белоруссии, заявил Лукашенко
13:50В Москве средняя температура января превысила норму на десять градусов
13:50Поправки в Конституцию не затронут право россиян обращаться в ЕСПЧ
13:50Лоза рассказал о конверте с "ядом"
13:49Лукашенко рассказал, при каких условиях белорусы его "съедят"
13:47В Воронежской области приняли дополнительные меры из-за коронавируса
13:45В Иерусалиме подожгли мечеть, оставив агрессивные надписи
13:45Эрдоган подарил Меркель инкрустированное зеркало и старинный шлем
13:43Слушание по делу россиянина Винника состоится в Париже 28 января
13:43Посольство в Софии прокомментировало сообщения о деле против россиян
13:42В Астраханской области завели уголовное дело на главу района
13:42На Урале СК проверит данные о нападении стаи собак на ребенка
13:42Ученые выяснили, чем опасна белковая диета
13:34Адвокат Винника рассказал о его самочувствии после перелета во Францию
13:31Экс-глава МВД Абхазии подал заявление для участия в выборах президента
13:31В Кремле высоко оценили работу Грефа
13:30Спецпосланник ООН по Сирии Педерсен посетит Дамаск 29 января
Лента новостейМолния