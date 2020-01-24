В КНДР подтвердили назначение нового министра иностранных дел

СЕУЛ, 24 янв – РИА Новости. Северокорейское Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) в пятницу подтвердило назначение бывшего военного председателя комитета по мирному объединению родины Ри Сон Гвона на пост министра иностранных дел КНДР

Ранее о смене главы МИД КНДР сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на источники в Пхеньяне.

Ри Сон Гвон сменил бывшего министра иностранных дел Ли Ён Хо. Агентство ЦТАК подтвердило назначение Ри Сон Гвона, упомянув его имя и должность в статье о банкете МИД КНДР для иностранных послов в честь празднования лунного Нового Года, который прошел в четверг.

Новый министр в ходе банкета подчеркнул готовность КНДР совершить "фронтальный прорыв", ради "возрождения собственными силами" и преодоления трудностей на пути к строительству социализма.

Лидер КНДР Ким Чен ЫН на 5-ом пленуме центрального комитета ТПК 7-ого созыва, который прошел в конце декабря 2019 года, объявил о прекращении переговоров с США и новом курсе, подразумевающем "прорывное противостояние санкциям" в отношении Северной Кореи. После этого СМИ Северной Кореи почти ежедневно упоминали необходимость опоры "на собственные силы".

Ри Сон Гвон возглавлял делегацию КНДР на межкорейских переговорах в 2018 году, а также является председателем комитета по мирному объединению родины, который занимается отношениями КНДР с Южной Кореей.

Как отмечало агентство Рёнхап, помимо работы в сфере межкорейских отношениях у Ри Сон Гвона нет опыта в дипломатических отношениях. Бывший глава МИД КНДР Ли Ён Хо был известен как специалист по отношениям с США, поэтому его отставка может означать отсутствие намерения продолжать переговоры с США.