В КНДР подтвердили назначение нового министра иностранных дел

СЕУЛ, 24 янв – РИА Новости. Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) в пятницу подтвердило назначение бывшего военного председателя комитета по мирному объединению родины Ри Сон Гвона на пост министра иностранных дел КНДР.
Ри Сон Гвон сменил бывшего министра иностранных дел Ли Ён Хо. Агентство ЦТАК подтвердило назначение Ри Сон Гвона, упомянув его имя и должность в статье о банкете МИД КНДР для иностранных послов в честь празднования лунного Нового Года, который прошел в четверг.
Новый министр в ходе банкета подчеркнул готовность КНДР совершить "фронтальный прорыв", ради "возрождения собственными силами" и преодоления трудностей на пути к строительству социализма.
Лидер КНДР Ким Чен ЫН на 5-ом пленуме центрального комитета ТПК 7-ого созыва, который прошел в конце декабря 2019 года, объявил о прекращении переговоров с США и новом курсе, подразумевающем "прорывное противостояние санкциям" в отношении Северной Кореи. После этого СМИ Северной Кореи почти ежедневно упоминали необходимость опоры "на собственные силы".
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Ри Сон Гвон возглавлял делегацию КНДР на межкорейских переговорах в 2018 году, а также является председателем комитета по мирному объединению родины, который занимается отношениями КНДР с Южной Кореей.
Как отмечало агентство Рёнхап, помимо работы в сфере межкорейских отношениях у Ри Сон Гвона нет опыта в дипломатических отношениях. Бывший глава МИД КНДР Ли Ён Хо был известен как специалист по отношениям с США, поэтому его отставка может означать отсутствие намерения продолжать переговоры с США.
МИД КНДР в начале января заявил, что хорошие отношения лидеров США и КНДР не означают возврат к диалогу, и переговоров о снятии лишь части санкций в обмен на полную денуклеаризацию КНДР больше не будет.
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