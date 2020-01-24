Жители Алеппо отказываются покидать город, несмотря на обстрелы

АЛЕППО, 24 янв - РИА Новости. Жители Жители сирийского города Алеппо отказываются покидать родной город, несмотря на жестокие бои в его окрестностях и неожиданные атаки боевиков - они надеются, что жизнь опять вернётся в мирное русло.

В четверг российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил, что накануне группировки боевиков, такие как "Исламская партия Туркестана"* и "Хайат Тахрир аш-Шам"* предприняли несколько атак на позиции сирийской армии в окрестностях Алеппо. Не менее 50 боевиков было уничтожено, погибло около 40 солдат сирийской армии. Кроме того, военным пришлось оставить их позиции в деревнях Самка и Хуайн-эль-Шааф.

Улица усеяна осколками, кусками асфальта, битым стеклом. На машинах пробоины величиной с кулак. Многие жильцы этих домов еще в шоке. Боевики нанесли по Алеппо новый ракетный удар. Реактивный снаряд ударил в фасадную часть здания. Но сила взрыва была такой, что как минимум на двух этажах в квартирах выбило окна, двери и разметало всю мебель.

Под удар попала и квартира молодого человека по имения Махмуд эль Шаед. В "трешке", где Махмуд жил с семьей, все вверх дном. Уцелела только грамота, которую младшему брату вручили месяц назад, как лучшему в школе чтецу Корана. На диване и на панелях следы крови.

"В комнате была сестра, осколок попал ей в голову. Мы прибежали с мамой, не могли открыть двери. А когда сломали их, увидели, что сестру завалило обломками, ее увезли в больницу", - рассказал журналистам молодой человек.

Махмуд признаётся - опускаются руки. Люди в этом районе жили не бедно. Но все, что было в квартирах, было куплено еще до войны, когда экономическая столица Сирии процветала. Сегодня ситуация в Алеппо такая, что в считанные секунды можно лишиться всего, как и Махмуд. И никто не знает, в чей дом прилетит следующий снаряд.

Ещё один взрыв раздался на соседней улице. Снаряд упал рядом с домом. Ранена 12-летняя девочка.

"Я подъехал к дому, позвонил дочери, попросил ее вынести мои лекарства, и когда она вышла, раздался взрыв", - рассказал журналистам плачущий отец девочки, Фесаль Абдель Карим.

Окровавленного ребенка без сознания отвезли в госпиталь. Состояние девочки тяжелое.

"Осколок попал в ногу, прошел навылет, раздробил кость, сильно повредил мышечные ткани, но мы сделаем все возможное, чтобы спасти девочку и чтобы она могла ходить", - рассказал журналистам хирург Анас Сакар.

Но в отличие от предыдущих лет, когда Алеппо также обстреливали террористы, сегодня покидать город и опять становиться беженцем никто больше не хочет.

"Что бы ни делали боевики, мы отсюда никуда не уйдем, это наша земля, а им, не сегодня, так завтра все равно придет конец, мы их не боимся..", - говорит имам местной мечети Мустафа Дахан.