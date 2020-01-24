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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-24T05:34+0300
https://ria.ru/20200124/1563808920.html
Жители Алеппо отказываются покидать город, несмотря на обстрелы
https://cdn25.img.ria.ru/images/155204/30/1552043033_2:502:2631:1981_1036x0_80_0_0_1518890b0a4df9d2015dbcab9d3a71a0.jpg
РИА Новости

Жители Алеппо отказываются покидать город, несмотря на обстрелы

05:34 24.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМужчина на одной из улиц в Алеппо
Мужчина на одной из улиц в Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Мужчина на одной из улиц в Алеппо. Архивное фото
АЛЕППО, 24 янв - РИА Новости. Жители сирийского города Алеппо отказываются покидать родной город, несмотря на жестокие бои в его окрестностях и неожиданные атаки боевиков - они надеются, что жизнь опять вернётся в мирное русло.
В четверг российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил, что накануне группировки боевиков, такие как "Исламская партия Туркестана"* и "Хайат Тахрир аш-Шам"* предприняли несколько атак на позиции сирийской армии в окрестностях Алеппо. Не менее 50 боевиков было уничтожено, погибло около 40 солдат сирийской армии. Кроме того, военным пришлось оставить их позиции в деревнях Самка и Хуайн-эль-Шааф.
Поврежденные здания на окраине сирийского Алеппо
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В Сирии боевики не прекращают обстрелы окраин Алеппо
Улица усеяна осколками, кусками асфальта, битым стеклом. На машинах пробоины величиной с кулак. Многие жильцы этих домов еще в шоке. Боевики нанесли по Алеппо новый ракетный удар. Реактивный снаряд ударил в фасадную часть здания. Но сила взрыва была такой, что как минимум на двух этажах в квартирах выбило окна, двери и разметало всю мебель.
Под удар попала и квартира молодого человека по имения Махмуд эль Шаед. В "трешке", где Махмуд жил с семьей, все вверх дном. Уцелела только грамота, которую младшему брату вручили месяц назад, как лучшему в школе чтецу Корана. На диване и на панелях следы крови.
"В комнате была сестра, осколок попал ей в голову. Мы прибежали с мамой, не могли открыть двери. А когда сломали их, увидели, что сестру завалило обломками, ее увезли в больницу", - рассказал журналистам молодой человек.
Махмуд признаётся - опускаются руки. Люди в этом районе жили не бедно. Но все, что было в квартирах, было куплено еще до войны, когда экономическая столица Сирии процветала. Сегодня ситуация в Алеппо такая, что в считанные секунды можно лишиться всего, как и Махмуд. И никто не знает, в чей дом прилетит следующий снаряд.
Ещё один взрыв раздался на соседней улице. Снаряд упал рядом с домом. Ранена 12-летняя девочка.
Здания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в одном из районов восточной части сирийского Алепп
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"Я подъехал к дому, позвонил дочери, попросил ее вынести мои лекарства, и когда она вышла, раздался взрыв", - рассказал журналистам плачущий отец девочки, Фесаль Абдель Карим.
Окровавленного ребенка без сознания отвезли в госпиталь. Состояние девочки тяжелое.
"Осколок попал в ногу, прошел навылет, раздробил кость, сильно повредил мышечные ткани, но мы сделаем все возможное, чтобы спасти девочку и чтобы она могла ходить", - рассказал журналистам хирург Анас Сакар.
Но в отличие от предыдущих лет, когда Алеппо также обстреливали террористы, сегодня покидать город и опять становиться беженцем никто больше не хочет.
"Что бы ни делали боевики, мы отсюда никуда не уйдем, это наша земля, а им, не сегодня, так завтра все равно придет конец, мы их не боимся..", - говорит имам местной мечети Мустафа Дахан.
*Террористические организации, запрещенные в России.
Обстрел жилого квартала Алеппо из установки для стрельбы газовыми баллонами. Сирия, 18.02.2016
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