СМИ: число больных коронавирусом медиков в Ухане выше, чем сообщается

Китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в Ухане 31 декабря, и только 7 января эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. В этот период медики в Ухане оказывали помощь пациентам, не имея подтверждения, что вирус передается от человека к человеку.

После того, как в одной из больниц города 14 медиков заразились новым типом коронавируса, в СМИ стали появляться предположения, что в Ухане появился так называемый "супер-распространитель" заболевания, который мог заразить всех медсотрудников, однако соответствующие ведомства эту информацию не подтвердили.

"Несомненно, заразились больше, чем 15 медицинских работников", - заявил врач, который предпочел сохранить анонимность.

По его словам, "изначально многие медработники не были извещены о возможной передаче вируса от человека к человеку и даже не имели достаточного защитного снаряжения".

"Мы переживаем за коллег, которые заразились, но у нас нет иного выхода, кроме как продолжать работать", - добавил медик.

После того, как болезнь стала активно распространяться в последние недели, 14 больниц города, которые оборудованы для того, чтобы справляться с такого типа заболеваниями, давно уже заполнены до предела.

Другой врач, который в 2003 году боролся со вспышкой атипичной пневмонии SARS в городе Ухань, сообщил, что многие его бывшие коллеги и однокурсники по медшколе заразились коронавирусом.

"Почти в каждой крупной больнице Уханя вы найдете зараженных медиков, и их число точно выше, чем 15", - заявил он газете также на условиях анонимности.

Медики города бью тревогу, что в Ухане уже сильно ощущается нехватка медицинских работников и недостаток защитных средств для них.