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СМИ: число больных коронавирусом медиков в Ухане выше, чем сообщается
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РИА Новости

СМИ: число больных коронавирусом медиков в Ухане выше, чем сообщается

05:27 24.01.2020
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© REUTERS / Weibo/The Central Hospital of WuhanСотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
Сотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
© REUTERS / Weibo/The Central Hospital of Wuhan
Сотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
ПЕКИН, 24 янв – РИА Новости. Власти Китая официально сообщают о 15 случаях заражения медицинских работников новым типом коронавируса в городе Ухань, однако эта цифра гораздо выше, пишет газета South China Morning Post со ссылкой источники, знакомые с ситуацией.
Китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в Ухане 31 декабря, и только 7 января эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. В этот период медики в Ухане оказывали помощь пациентам, не имея подтверждения, что вирус передается от человека к человеку.
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После того, как в одной из больниц города 14 медиков заразились новым типом коронавируса, в СМИ стали появляться предположения, что в Ухане появился так называемый "супер-распространитель" заболевания, который мог заразить всех медсотрудников, однако соответствующие ведомства эту информацию не подтвердили.
"Несомненно, заразились больше, чем 15 медицинских работников", - заявил врач, который предпочел сохранить анонимность.
По его словам, "изначально многие медработники не были извещены о возможной передаче вируса от человека к человеку и даже не имели достаточного защитного снаряжения".
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"Мы переживаем за коллег, которые заразились, но у нас нет иного выхода, кроме как продолжать работать", - добавил медик.
После того, как болезнь стала активно распространяться в последние недели, 14 больниц города, которые оборудованы для того, чтобы справляться с такого типа заболеваниями, давно уже заполнены до предела.
Другой врач, который в 2003 году боролся со вспышкой атипичной пневмонии SARS в городе Ухань, сообщил, что многие его бывшие коллеги и однокурсники по медшколе заразились коронавирусом.
"Почти в каждой крупной больнице Уханя вы найдете зараженных медиков, и их число точно выше, чем 15", - заявил он газете также на условиях анонимности.
Медики города бью тревогу, что в Ухане уже сильно ощущается нехватка медицинских работников и недостаток защитных средств для них.
Один из врачей города отметил, что одной из причин заражения медработников стало то, что инфицированные новым типом коронавируса не были сразу же изолированы от других пациентов в самых разных больницах.
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