В Южной Корее выявили второй случай заражения новым коронавирусом

Ранее сообщалось, что Южная Корея зарегистрировала первый случай заражения пневмонией неизвестного происхождения. Первым подтвержденным заболевшим из Южной Кореи стала китаянка, прилетевшая в международный аэропорт Инчхона из Уханя 19 января. Еще четыре потенциальных зараженных сейчас проходят проверку.

Как сообщила KCDC, вторым зараженным стал 55-летний гражданин Южной Кореи, который прибыл вечером 22 января из Уханя в аэропорт Кимпхо. В Китае мужчина находился по работе, после первых симптомов заболевания 19 января обратился в местный госпиталь с жалобами на ангину. В ходе карантинного досмотра в аэропорту у него был обнаружен жар и боль в горле, после чего мужчину направили на проверку, что подтвердило заражение коронавирусом 2019-nCoV.

KCDC уже повысила уровень готовности страны к инфекционным заболеваниям на одну ступень с "синего" до "желтого", что означает повышенное внимание к ситуации, и приказала местным органам власти усилить мониторинг.

МИД Южной Кореи повысил до второго уровня степень опасности для путешественников в восточных районах Китая и попросил граждан воздержаться от поездок в Ухань, а авиакомпания Korean Air приостановила свои рейсы в зараженный город до 31 января. Администрация Сеула создала круглосуточную карантинную бригаду экспертов, чтобы реагировать на все возможные случаи заражения, и все 25 городских центров общественного здравоохранения получили инструкции о том, как проверять людей на наличие симптомов нового вируса.