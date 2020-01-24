Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-24T05:14+0300
https://ria.ru/20200124/1563808842.html
В Южной Корее выявили второй случай заражения новым коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/156371/84/1563718416_0:25:554:336_1036x0_80_0_0_c2db28f06283438b09e91a46db71810b.jpg
РИА Новости

В Южной Корее выявили второй случай заражения новым коронавирусом

05:14 24.01.2020
1083
© REUTERS / Macao SAR Health BureauТепловые сканеры на станции мониторинга температуры в Макао, Китай
Тепловые сканеры на станции мониторинга температуры в Макао, Китай
© REUTERS / Macao SAR Health Bureau
Тепловые сканеры на станции мониторинга температуры в Макао, Китай
СЕУЛ, 24 янв – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала второй случай заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Ранее сообщалось, что Южная Корея зарегистрировала первый случай заражения пневмонией неизвестного происхождения. Первым подтвержденным заболевшим из Южной Кореи стала китаянка, прилетевшая в международный аэропорт Инчхона из Уханя 19 января. Еще четыре потенциальных зараженных сейчас проходят проверку.
В Центральном госпитале города Ухань
04:05
В Японии выявили второго зараженного коронавирусом нового типа
Как сообщила KCDC, вторым зараженным стал 55-летний гражданин Южной Кореи, который прибыл вечером 22 января из Уханя в аэропорт Кимпхо. В Китае мужчина находился по работе, после первых симптомов заболевания 19 января обратился в местный госпиталь с жалобами на ангину. В ходе карантинного досмотра в аэропорту у него был обнаружен жар и боль в горле, после чего мужчину направили на проверку, что подтвердило заражение коронавирусом 2019-nCoV.
KCDC уже повысила уровень готовности страны к инфекционным заболеваниям на одну ступень с "синего" до "желтого", что означает повышенное внимание к ситуации, и приказала местным органам власти усилить мониторинг.
Люди в защитных масках в метро в Шанхае
Вчера, 21:47
Китайские власти сообщили о закрытии еще одного города
МИД Южной Кореи повысил до второго уровня степень опасности для путешественников в восточных районах Китая и попросил граждан воздержаться от поездок в Ухань, а авиакомпания Korean Air приостановила свои рейсы в зараженный город до 31 января. Администрация Сеула создала круглосуточную карантинную бригаду экспертов, чтобы реагировать на все возможные случаи заражения, и все 25 городских центров общественного здравоохранения получили инструкции о том, как проверять людей на наличие симптомов нового вируса.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших по состоянию на конец четверга достигло 830 человек, в 25 случаях болезнь завершилась летальным исходом. Вирус уже распространился за пределы Китая. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
Военные полицейские у входа на закрытый железнодорожный вокзал города Ухань в провинции Хубэй
Вчера, 20:45
СМИ сообщили о количестве людей, успевших покинуть Ухань
002010
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаМинистерство здравоохранения и благосостояния Южной Кореи (Минздрав Южной Кореи)Южная КореяИнчхонУханьВ мире
Рекомендуем
Сотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
СМИ: число больных коронавирусом медиков в Ухане выше, чем сообщается
Мясо змеи на традиционном рынке в Индонезии
Ученые выяснили первоисточник нового коронавируса из Китая
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика
В Центральном госпитале города Ухань
В Японии выявили второго зараженного коронавирусом нового типа
Люди в защитных масках в метро в Шанхае
В Британии девять человек ожидают результатов проверки на коронавирус
Женщина возвращается с похорон генерала Касема Сулеймани мимо посольства США в Тегеране
Ответный удар: Иран готовится обвалить американский рынок
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
В провинции Хубэй из-за коронавируса закрыли десять городов
Воздушные шары с надписью AliExpress
Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Израильское СМИ признало фиаско Зеленского в Давосе
Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
В граничащей с Россией провинции КНР сообщили о смерти от коронавируса
В Центральном госпитале города Ухань
В Китае число зараженных новым вирусом выросло до 830 человек
Изображение вуханьского коронавируса , полученное с помощью электронного микроскопа
Китай опубликовал снимок нового коронавируса
Военные полицейские у входа на закрытый железнодорожный вокзал города Ухань в провинции Хубэй
СМИ сообщили о количестве людей, успевших покинуть Ухань
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД России оценили рассекреченные документы ЦРУ о Бандере
В Центральном госпитале города Ухань
В Ухани начали строить больницу для лечения зараженных коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:56ЛНР обвинила силовиков в двух нарушениях перемирия за неделю
13:52В Германии россиянина осудили за подготовку теракта, пишут СМИ
13:52Россия остается главным союзником Белоруссии, заявил Лукашенко
13:50В Москве средняя температура января превысила норму на десять градусов
13:50Поправки в Конституцию не затронут право россиян обращаться в ЕСПЧ
13:50Лоза рассказал о конверте с "ядом"
13:49Лукашенко рассказал, при каких условиях белорусы его "съедят"
13:47В Воронежской области приняли дополнительные меры из-за коронавируса
13:45В Иерусалиме подожгли мечеть, оставив агрессивные надписи
13:45Эрдоган подарил Меркель инкрустированное зеркало и старинный шлем
13:43Слушание по делу россиянина Винника состоится в Париже 28 января
13:43Посольство в Софии прокомментировало сообщения о деле против россиян
13:42В Астраханской области завели уголовное дело на главу района
13:42На Урале СК проверит данные о нападении стаи собак на ребенка
13:42Ученые выяснили, чем опасна белковая диета
13:34Адвокат Винника рассказал о его самочувствии после перелета во Францию
13:31Экс-глава МВД Абхазии подал заявление для участия в выборах президента
13:31В Кремле высоко оценили работу Грефа
13:30Спецпосланник ООН по Сирии Педерсен посетит Дамаск 29 января
13:30ФСБ показала на видео схроны со взрывчаткой в Крыму
Лента новостейМолния