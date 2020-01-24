Российское бортовое оборудование для МС-21 создадут до конца 2023 года

В частности, в проекте приложения к планируемому договору сказано, что разработка БРЭО, испытания на земле и в составе борта, а также получение сертификата типа должны быть завершены в четвертом квартале 2023 года. В документации уточняется, что сроки работ "могут быть уточнены с учетом сроков завершения работ по разработке БРЭО в рамках базового сертификата типа самолета МС-21, а также с учетом готовности и соответствия российских комплектующих изделий БРЭО техническим требованиям".