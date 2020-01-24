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Российское бортовое оборудование для МС-21 создадут до конца 2023 года
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РИА Новости

Российское бортовое оборудование для МС-21 создадут до конца 2023 года

05:09 24.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРоссийский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Отечественный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для нового российского самолета МС-21 планируется создать до конца 2023 года, такие сроки обозначены в документации для участников соответствующего открытого конкурса.
В настоящее время основу бортового электронного оборудования МС-21 составляют системы французской компании Thales и американских Honeywell и Rockwell Collins.
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В частности, в проекте приложения к планируемому договору сказано, что разработка БРЭО, испытания на земле и в составе борта, а также получение сертификата типа должны быть завершены в четвертом квартале 2023 года. В документации уточняется, что сроки работ "могут быть уточнены с учетом сроков завершения работ по разработке БРЭО в рамках базового сертификата типа самолета МС-21, а также с учетом готовности и соответствия российских комплектующих изделий БРЭО техническим требованиям".
В корпорации "Иркут", являющейся разработчиком данного воздушного судна, РИА Новости подтвердили, что такие работы будут проведены, но отметили, что "в настоящее время еще идут конкурсные процедуры".
МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020 год, запуск серийного производства – на 2021-й. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет "Аэрофлот".
Пассажирские самолёты нового поколения МС-21
1 июня 2017, 18:00
Пассажирские самолёты нового поколения МС-21
1411103
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