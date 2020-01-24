США отклонили запрос Лондона о выдаче жены дипломата, сбившей человека

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты отклонили запрос Лондона об экстрадиции гражданки США, которая сбила насмерть молодого человека в Великобритании и уехала из страны, пользуясь дипломатическим иммунитетом, передает Sky News со ссылкой на представителя семьи.
Ранее сообщалось, что США сочли этот запрос неуместным.
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Представитель семьи погибшего подростка Радд Сейгер заявил, что министр по делам бизнеса Великобритании Андреа Лидсом проинформировала родственников о том, что запрос на выдачу Анны Сакулас отвергнут.
В пятницу Лидсом встретится с послом США в Лондоне Вуди Джонсоном, чтобы обсудить ситуацию.
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Резонансное ДТП
Авария, жертвой которой стал 19-летний Гарри Данн, произошла 27 августа 2019 года. Его мотоцикл столкнулся с автомобилем недалеко от авиабазы Кроутон в графстве Нортгемптоншир в центре Англии. Машиной управляла предполагаемая виновница ДТП, супруга американского дипломата Анна Сакулас. Позже, благодаря дипломатическому иммунитету, она покинула Британию и вернулась на родину.
После ДТП британский МИД заявил о намерении пересмотреть положения о дипиммунитете работающего американского персонала на авиабазе Кроутон.
Родители погибшего юноши Шарлотт Чарльз и Тим Данн ранее посетили США, где безуспешно просили власти этой страны направить в Британию виновницу ДТП.
Представители британских властей, в том числе премьер Борис Джонсон, также выразили Соединенным Штатам возмущение в связи с поступком жены дипломата и поведением американских властей в этой ситуации.
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