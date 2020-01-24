США отклонили запрос Лондона о выдаче жены дипломата, сбившей человека

Жена оманского дипломата подала в суд на казино, проиграв 2 млн фунтов Супруга генсека оманского дипломатического ведомства возложила ответственность за столь крупный проигрыш на сотрудников казино, которые, по ее словам, были осведомлены об ее игровой зависимости и не предприняли никаких действий, чтобы ее остановить.