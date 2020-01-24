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Туризм
2020-01-24T04:49+0300
https://ria.ru/20200124/1563808728.html
Роспотребнадзор рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Китай
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РИА Новости

Роспотребнадзор рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Китай

04:49 24.01.2020
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© REUTERS / Weibo/The Central Hospital of WuhanСотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
Сотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
© REUTERS / Weibo/The Central Hospital of Wuhan
Сотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Туристам из РФ не рекомендовано отправляться в КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации в этой стране, об этом сообщается на сайте российского Роспотребнадзора.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.
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Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших в различных провинциях Китая превысило 600 человек, в 18 случаях болезнь завершилась летальным исходом.
"Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.
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Чтобы избежать распространения коронавируса в РФ, российским туристам, выезжающим в КНР, необходимо соблюдать меры предосторожности. Ведомство советует при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию. Также рекомендовано не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты; употреблять только термически обработанную пищу и бутилированную воду.
Кроме того, Роспотребнадзор не советует посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных. Необходимо использовать средства защиты органов дыхания (маски); мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи.
При первых признаках заболевания ведомство советует обращаться за медпомощью в лечебные организации и не допускать самолечения. Также при обращении за медпомощью на территории РФ следует информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР.
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ТуризмРаспространение нового коронавирусаРоспотребнадзорКитайРоссияУханьОбщество
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