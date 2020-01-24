Роспотребнадзор рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Китай

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших в различных провинциях Китая превысило 600 человек, в 18 случаях болезнь завершилась летальным исходом.

"Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

Чтобы избежать распространения коронавируса в РФ, российским туристам, выезжающим в КНР, необходимо соблюдать меры предосторожности. Ведомство советует при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию. Также рекомендовано не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты; употреблять только термически обработанную пищу и бутилированную воду.

Кроме того, Роспотребнадзор не советует посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных. Необходимо использовать средства защиты органов дыхания (маски); мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи.