Роспотребнадзор рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Китай

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Туристам из РФ не рекомендовано отправляться в КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации в этой стране, об этом сообщается на сайте российского Роспотребнадзора.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.
Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших в различных провинциях Китая превысило 600 человек, в 18 случаях болезнь завершилась летальным исходом.
"Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.
Чтобы избежать распространения коронавируса в РФ, российским туристам, выезжающим в КНР, необходимо соблюдать меры предосторожности. Ведомство советует при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию. Также рекомендовано не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты; употреблять только термически обработанную пищу и бутилированную воду.
Кроме того, Роспотребнадзор не советует посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных. Необходимо использовать средства защиты органов дыхания (маски); мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи.
При первых признаках заболевания ведомство советует обращаться за медпомощью в лечебные организации и не допускать самолечения. Также при обращении за медпомощью на территории РФ следует информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР.