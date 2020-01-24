Депутат Госдумы предложил ввести потребкорзину для студентов

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Депутат Госдумы Виктор Зубарев ("Единая Россия") предложил ввести потребительскую корзину для студентов и учащихся, включив в ее состав полезные для развития интеллекта продукты.

Соответствующее предложение депутат направил министру труда и соцзащиты Антону Котякову . Копия письма также направлена министру экономического развития Максиму Решетникову

"Прошу Вас рассмотреть вопрос о социальной переклассификации центральных экономических моделей России и введении в структуру потребительской корзины категории "студенты и учащиеся" – россияне в возрасте от 16 до 25 лет", - говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Депутат отмечает, что текущая комплектация и условия назначения стоимости потребительской корзины не менялись с 2012 года. Эти параметры регионально зависимы и включают в себя деление на три возрастные группы: дети до 15 лет, лица в возрасте от 15 до 65 лет, люди старше 65 лет.

"Однако у нас есть такая социальная группа граждан как студенты и учащиеся. По данным Росстата, таких в нашей стране более 4 миллионов человек. И они нуждаются в поддержке и льготах, так как, с одной стороны, это люди молодые, они еще не работают, но за ними – наше будущее... В связи с этим предлагаю разработать студенческую потребкорзину и включить в нее те продукты, которые, по исследованиям ученых, благотворно влияют на физическое состояние и работу интеллекта", - сказал РИА Новости Зубарев.

Он пояснил, что такие изменения предлагает в связи с тем, что именно от потребкорзины зависит начисление стипендий, льгот и дополнительных мер поддержки.

По мнению депутата, в состав потребкорзины студента следовало бы включить горький шоколад, орехи, сухофрукты и семена, зелень, ягоды, зерновой или молотый кофе и зеленый чай.