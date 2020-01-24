Депутат Госдумы предложил ввести потребкорзину для студентов

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Виктор Зубарев ("Единая Россия") предложил ввести потребительскую корзину для студентов и учащихся, включив в ее состав полезные для развития интеллекта продукты.
Соответствующее предложение депутат направил министру труда и соцзащиты Антону Котякову. Копия письма также направлена министру экономического развития Максиму Решетникову.
"Прошу Вас рассмотреть вопрос о социальной переклассификации центральных экономических моделей России и введении в структуру потребительской корзины категории "студенты и учащиеся" – россияне в возрасте от 16 до 25 лет", - говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Депутат отмечает, что текущая комплектация и условия назначения стоимости потребительской корзины не менялись с 2012 года. Эти параметры регионально зависимы и включают в себя деление на три возрастные группы: дети до 15 лет, лица в возрасте от 15 до 65 лет, люди старше 65 лет.
"Однако у нас есть такая социальная группа граждан как студенты и учащиеся. По данным Росстата, таких в нашей стране более 4 миллионов человек. И они нуждаются в поддержке и льготах, так как, с одной стороны, это люди молодые, они еще не работают, но за ними – наше будущее... В связи с этим предлагаю разработать студенческую потребкорзину и включить в нее те продукты, которые, по исследованиям ученых, благотворно влияют на физическое состояние и работу интеллекта", - сказал РИА Новости Зубарев.
Он пояснил, что такие изменения предлагает в связи с тем, что именно от потребкорзины зависит начисление стипендий, льгот и дополнительных мер поддержки.
По мнению депутата, в состав потребкорзины студента следовало бы включить горький шоколад, орехи, сухофрукты и семена, зелень, ягоды, зерновой или молотый кофе и зеленый чай.
"В рамках оказания адресной социальной поддержки студенчеству, исполнения задач по увеличению целевых региональных квот по дефицитным направлениям, также озвученных президентом России в послании Федеральному собранию Российской Федерации, не менее значимым представляется пересмотр нормативов начисления стипендий для обучающихся очно и на бюджетной форме и их фактическая синхронизация с суммарной стоимостью потребительской корзины. Предлагаем также выработку дополнительных мер поддержки данной категории населения", - отмечает в письме парламентарий.
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