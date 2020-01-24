Китайские студенты ДВФУ пройдут контроль по возвращении с каникул

"Китайские студенты, обучающиеся в ДВФУ, преимущественно разъехались по домам для празднования Нового года по Восточному календарю, который отмечается 25 января. При возвращении во Владивосток все они должны будут пройти обязательный карантинный контроль, проводимый специалистами Роспотребнадзора в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации", - сказал собеседник агентства.