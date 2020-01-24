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Китайские студенты ДВФУ пройдут контроль по возвращении с каникул
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РИА Новости

Китайские студенты ДВФУ пройдут контроль по возвращении с каникул

04:39 24.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЗдание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке
Здание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Здание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 24 янв - РИА Новости. Китайские студенты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), вернувшись с каникул во Владивосток, пройдут карантинный контроль из-за ситуации с коронавирусом, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы вуза.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор в Приморском крае усилил контроль за прибывающими из КНР.
"Китайские студенты, обучающиеся в ДВФУ, преимущественно разъехались по домам для празднования Нового года по Восточному календарю, который отмечается 25 января. При возвращении во Владивосток все они должны будут пройти обязательный карантинный контроль, проводимый специалистами Роспотребнадзора в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в университете сохраняется стабильная эпидемиологическая ситуация, случаев подозрения на заболевание коронавирусной инфекцией не зарегистрировано. По данным вуза на 2019 год, более половины из 3,5 тысяч его иностранных студентов являются гражданами Китая.
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Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших в различных провинциях Китая достигло 830 человек, в 25 случаях болезнь завершилась летальным исходом.
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Распространение нового коронавирусаДальневосточный федеральный университетКитайВладивостокРоссияПриморский крайУханьОбщество
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