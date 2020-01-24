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Роскачество рассказало о пяти правилах безопасных покупок в интернете
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РИА Новости

Роскачество рассказало о пяти правилах безопасных покупок в интернете

04:33 24.01.2020 (обновлено: 07:25 24.01.2020)
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© Depositphotos / VitalikRadkoДевушка делает онлайн-покупки
Девушка делает онлайн-покупки
© Depositphotos / VitalikRadko
Девушка делает онлайн-покупки. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Оплата покупок в интернет-магазинах банковской картой может сопровождаться рисками похищения персональных данных или потери средств. Пять правил безопасного шопинга в сети помогут избежать таких потерь, рассказали РИА Новости в Центре цифровой экспертизы Роскачества.
Самый надежный способ сохранить свои деньги — оплатить покупку только после получения заказа. Соблюдение первого правила — "оплачивайте товары после доставки" — сведет на нет возможность остаться без денег либо без покупки, а также обезопасит от получения некачественного товара, отмечают эксперты.
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Второе правило звучит так: "Заведите дополнительную или виртуальную карту и переводите на нее только те деньги, которые потребуются для оплаты конкретной покупки". Оплата интернет-покупок основной банковской картой не всегда безопасна из-за необходимости ввода ее реквизитов, получив которые, мошенники могут оставить покупателя без товара и без денег. Дополнительная банковская карта, оплата через электронный кошелек в платежных системах или через платежный терминал помогут избежать этих рисков, указывают в Роскачестве.
Третье правило предлагает внимательно проверить адрес сайта магазина в строке браузера до того, как будет принято решение об оплате. Например, при посещении сайтов-двойников известных интернет-магазинов, почти неотличимых в символах web-адреса и дизайне, покупателя просят указать реквизиты карты, а далее – похищают платежные данные.
"Чаще всего на такие сайты попадают те, кто рискнул перейти по ссылке в письме от неизвестного отправителя – этого делать не стоит", — предупреждают в организации.
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Согласно четвертому правилу, покупатель перед внесением персональных и платежных данных должен убедиться, что использует защищенный ресурс: в самом начале адресной строки в браузере должны быть символы https://, и уже после них - наименование страницы. Кроме того, безопасному сайту выдается цифровой сертификат, наличие которого подтверждает "закрытый замочек" слева от адресной строки, отмечают эксперты.
Не менее важным является пятое правило: покупки в интернет-магазинах лучше совершать из дома, либо на работе – там, где доступ к wi-fi-сети зашифрован. Если использовать для шопинга открытые wi-fi-сети, не исключена вероятность попасть в сети хакера, который хотел бы заполучить все ваши персональные данные, предупреждают в Роскачестве.
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