Социалисты Боливии утвердили кандидата в президенты

МЕХИКО, 24 янв - РИА Новости. Пакт единства - альянс организаций, составляющий основную часть Движения к социализму (MAS) Эво Моралеса, утвердил предложенные ранее экс-президентом кандидатуры Луиса Арсе Катакоры и Давида Чокеуанки на должности президента и вице-президента страны, несмотря на сопротивление части организаций.
"Общественные организации, составляющие Пакт единства, приняли в этот четверг кандидатуры от MAS на выборах 3 мая, предложенные Эво Моралесом по результатам встречи в Эль-Альто", - сообщило издание Deber.
На встрече с лидерами движения MAS в Аргентине, где получил убежище экс-президент Моралес, кандидату в президенты от Пакта единства Давиду Чокеуанке (экс-министр иностранных дел) была отведена роль вице-президента, что вызвало поначалу резкое отторжение части социалистических сил, включая крупнейший профсоюз и ассоциацию коренных народов. Кандидатом на должность президента стал Луис Арсе, занимавший ранее пост министра экономики.
Противники не ставили под сомнение достижения Арсе, академика, который руководил экономикой страны в период правления Моралеса, однако настаивали на паре Чокеуанка-Родригес (правая рука Моралеса в MAS, лидер крестьян-кокалерос). Спикер парламента Ева Копа тогда заявила, что окончательное решение по кандидатам будет принято в Боливии.
После того как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Аньес. Власти страны объявили о проведении новых всеобщих выборов, первый тур должен пройти в середине марта. Моралесу запрещено участвовать в предстоящих выборах в качестве кандидата.