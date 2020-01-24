Социалисты Боливии утвердили кандидата в президенты

МЕХИКО, 24 янв - РИА Новости. Пакт единства - альянс организаций, составляющий основную часть Движения к социализму (MAS) Пакт единства - альянс организаций, составляющий основную часть Движения к социализму (MAS) Эво Моралеса , утвердил предложенные ранее экс-президентом кандидатуры Луиса Арсе Катакоры и Давида Чокеуанки на должности президента и вице-президента страны , несмотря на сопротивление части организаций.

"Общественные организации, составляющие Пакт единства, приняли в этот четверг кандидатуры от MAS на выборах 3 мая, предложенные Эво Моралесом по результатам встречи в Эль-Альто", - сообщило издание Deber

На встрече с лидерами движения MAS в Аргентине, где получил убежище экс-президент Моралес, кандидату в президенты от Пакта единства Давиду Чокеуанке (экс-министр иностранных дел) была отведена роль вице-президента, что вызвало поначалу резкое отторжение части социалистических сил, включая крупнейший профсоюз и ассоциацию коренных народов. Кандидатом на должность президента стал Луис Арсе, занимавший ранее пост министра экономики.

Противники не ставили под сомнение достижения Арсе, академика, который руководил экономикой страны в период правления Моралеса, однако настаивали на паре Чокеуанка-Родригес (правая рука Моралеса в MAS, лидер крестьян-кокалерос). Спикер парламента Ева Копа тогда заявила, что окончательное решение по кандидатам будет принято в Боливии.