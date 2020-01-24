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Социалисты Боливии утвердили кандидата в президенты
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РИА Новости

Социалисты Боливии утвердили кандидата в президенты

04:22 24.01.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСтраны мира. Боливия
Страны мира. Боливия
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Страны мира. Боливия. Архивное фото
МЕХИКО, 24 янв - РИА Новости. Пакт единства - альянс организаций, составляющий основную часть Движения к социализму (MAS) Эво Моралеса, утвердил предложенные ранее экс-президентом кандидатуры Луиса Арсе Катакоры и Давида Чокеуанки на должности президента и вице-президента страны, несмотря на сопротивление части организаций.
"Общественные организации, составляющие Пакт единства, приняли в этот четверг кандидатуры от MAS на выборах 3 мая, предложенные Эво Моралесом по результатам встречи в Эль-Альто", - сообщило издание Deber.
На встрече с лидерами движения MAS в Аргентине, где получил убежище экс-президент Моралес, кандидату в президенты от Пакта единства Давиду Чокеуанке (экс-министр иностранных дел) была отведена роль вице-президента, что вызвало поначалу резкое отторжение части социалистических сил, включая крупнейший профсоюз и ассоциацию коренных народов. Кандидатом на должность президента стал Луис Арсе, занимавший ранее пост министра экономики.
Противники не ставили под сомнение достижения Арсе, академика, который руководил экономикой страны в период правления Моралеса, однако настаивали на паре Чокеуанка-Родригес (правая рука Моралеса в MAS, лидер крестьян-кокалерос). Спикер парламента Ева Копа тогда заявила, что окончательное решение по кандидатам будет принято в Боливии.
Президент Боливии Эво Моралес после пресс-конференции в Ла-Пас, Боливия. 24 октября 2019
13 января, 22:28
Власти Боливии обвинили Моралеса в попытке дестабилизировать страну
После того как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Аньес. Власти страны объявили о проведении новых всеобщих выборов, первый тур должен пройти в середине марта. Моралесу запрещено участвовать в предстоящих выборах в качестве кандидата.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Вчера, 16:40
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Смена власти в БоливииЭво МоралесБоливияВ мире
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