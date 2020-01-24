Вильфанд пообещал зимний февраль в европейской России

Он добавил, что следующий месяц будет неоднородным, на его протяжении могут быть периоды похолодания до пяти-десяти градусов.

"Температура ожидается по расчетам ниже десяти градусов мороза. То есть февраль будет больше похож на зимний месяц, хотя и не холодный в целом", — пояснил научный руководитель Гидрометцентра.