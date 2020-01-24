Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-24T10:37+0300
https://ria.ru/20200124/1563808378.html
Вильфанд пообещал зимний февраль в европейской России
https://cdn22.img.ria.ru/images/156332/10/1563321051_0:176:3016:1873_1036x0_80_0_0_6999e70a04240334dcfc117245583a61.jpg
РИА Новости

Вильфанд пообещал зимний февраль в европейской России

04:09 24.01.2020 (обновлено: 10:37 24.01.2020)
24382
© РИА Новости / Валерий МельниковЗима
Зима
© РИА Новости / Валерий Мельников
Зима. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Грядущий февраль будет холоднее января, температуры могут опускаться до десяти градусов мороза, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Мы не ожидаем холодного февраля, не ожидаем, что он будет очень морозным, но все-таки температура будет ниже январской", — сказал Вильфанд.
Он добавил, что следующий месяц будет неоднородным, на его протяжении могут быть периоды похолодания до пяти-десяти градусов.
"Температура ожидается по расчетам ниже десяти градусов мороза. То есть февраль будет больше похож на зимний месяц, хотя и не холодный в целом", — пояснил научный руководитель Гидрометцентра.
Мужчина бежит по Пречистенской набережной в Москве
22 января, 07:33
Метеорологи пообещали "розовый" февраль в Европейской части России
862754323
Обсудить 13
ПогодаРоман ВильфандГидрометцентрМоскваРоссияОбщество
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД России оценили рассекреченные документы ЦРУ о Бандере
Мясо змеи на традиционном рынке в Индонезии
Ученые выяснили первоисточник нового коронавируса из Китая
Женщина возвращается с похорон генерала Касема Сулеймани мимо посольства США в Тегеране
Ответный удар: Иран готовится обвалить американский рынок
Участники марша националистов, приуроченного к 110-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове. 1 января 2019
ЦРУ опубликовало архивные данные об "агенте Гитлера" Бандере
Виктор Водолацкий
В ГД заявили о возможности вступления Украины в Союзное государство
Снегопад в Сочи
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за морозов
Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Израильское СМИ признало фиаско Зеленского в Давосе
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика
Воздушные шары с надписью AliExpress
Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом
Соловьев обозвал премьера Украины
Соловьев обозвал премьера Украины за бандеровский лозунг в Давосе
Снег в Москве
Синоптики рассказали, как долго продержится зимняя погода в Москве
Президент Украины Владимир Зеленский
Румыния потребовала от Украины объяснений после слов об оккупации
Изображение вуханьского коронавируса , полученное с помощью электронного микроскопа
Китай опубликовал снимок нового коронавируса
Ядерный взрыв
"Ситуация ухудшилась": эксперт оценил перевод часов Судного дня
Артист Содружества актеров Таганки Данила Перов
Умер актер из "Универа" и "Интернов" Данила Перов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:56ЛНР обвинила силовиков в двух нарушениях перемирия за неделю
13:52В Германии россиянина осудили за подготовку теракта, пишут СМИ
13:52Россия остается главным союзником Белоруссии, заявил Лукашенко
13:50В Москве средняя температура января превысила норму на десять градусов
13:50Поправки в Конституцию не затронут право россиян обращаться в ЕСПЧ
13:50Лоза рассказал о конверте с "ядом"
13:49Лукашенко рассказал, при каких условиях белорусы его "съедят"
13:47В Воронежской области приняли дополнительные меры из-за коронавируса
13:45В Иерусалиме подожгли мечеть, оставив агрессивные надписи
13:45Эрдоган подарил Меркель инкрустированное зеркало и старинный шлем
13:43Слушание по делу россиянина Винника состоится в Париже 28 января
13:43Посольство в Софии прокомментировало сообщения о деле против россиян
13:42В Астраханской области завели уголовное дело на главу района
13:42На Урале СК проверит данные о нападении стаи собак на ребенка
13:42Ученые выяснили, чем опасна белковая диета
13:34Адвокат Винника рассказал о его самочувствии после перелета во Францию
13:31Экс-глава МВД Абхазии подал заявление для участия в выборах президента
13:31В Кремле высоко оценили работу Грефа
13:30Спецпосланник ООН по Сирии Педерсен посетит Дамаск 29 января
13:30ФСБ показала на видео схроны со взрывчаткой в Крыму
Лента новостейМолния