В Японии выявили второго зараженного коронавирусом нового типа

ТОКИО, 24 янв – РИА Новости. Второй зараженный коронавирусом нового типа выявлен в Японии, сообщил телеканал NHK.
Заболевший – китайский турист, прибывший из Ухани. У него поднялась температура 14 января, однако пневмонии выявлено не было, 19 января он прибыл в Японию и на следующий день обратился в больницу. Однако и тогда пневмонии нового типа выявить не удалось. Вирус был обнаружен только 24 января после того, как 22 января он был госпитализирован с признаками пневмонии.
На прошлой неделе первый случай заболевания пневмонией нового типа был зарегистрирован в Японии. Первым заболевшим новым типом коронавируса в Японии также является китаец, в начале января посещавший Ухань. Мужчина выздоровел и выписался. По мнению врачей, риск заражения людей в его окружении крайне мал.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло 17, подтверждено более 500 случаев заражения.
Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.