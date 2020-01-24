В Японии выявили второго зараженного коронавирусом нового типа

Заболевший – китайский турист, прибывший из Ухани . У него поднялась температура 14 января, однако пневмонии выявлено не было, 19 января он прибыл в Японию и на следующий день обратился в больницу. Однако и тогда пневмонии нового типа выявить не удалось. Вирус был обнаружен только 24 января после того, как 22 января он был госпитализирован с признаками пневмонии.

На прошлой неделе первый случай заболевания пневмонией нового типа был зарегистрирован в Японии. Первым заболевшим новым типом коронавируса в Японии также является китаец, в начале января посещавший Ухань. Мужчина выздоровел и выписался. По мнению врачей, риск заражения людей в его окружении крайне мал.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло 17, подтверждено более 500 случаев заражения.