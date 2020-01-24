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Культура
2020-01-24T05:58+0300
https://ria.ru/20200124/1563808284.html
Алсу ответила на слова недоброжелательницы "моя дочь поет лучше"
https://cdn22.img.ria.ru/images/155321/43/1553214339_0:90:3005:1780_1036x0_80_0_0_68e4a1cd85457feb57f7f21281b1e34c.jpg
РИА Новости

Алсу ответила на слова недоброжелательницы "моя дочь поет лучше"

03:58 24.01.2020 (обновлено: 05:58 24.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевица Алсу
Певица Алсу
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Певица Алсу. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Певица Алсу ответила на критику в адрес ее дочери Микеллы Абрамовой в комментариях в инстаграме.
Актриса разместила видео, на котором ее ребенок играет на рояле и поет песню "Любовь настала".
Пользователи инстаграма высоко оценили выступление дочери Алсу, однако среди них оказались и недовольные ее пением.
"Ну, не знаю... Голос слабый... Есть немного... Но не для сцены... Моя дочка поет лучше, и то я не одобряю ее голос..." — написала @elya50643.
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"Ну, в вашем одобрении моя дочь точно не нуждается", — ответила Алсу.
Критика в адрес Абрамовой также возмутила подписчиков ее матери.
"Как у людей язык поворачивается писать гадости про детей, да еще и на странице их родителей?! То ли мозгов ноль, то ли воспитания", — сказала @katharina_sevo.
"Жаль Вашу дочь, может она так же хорошо умеет петь как Микелла... а Вы ей крылья обламываете уже с детства", — добавила @venera_islamovaa.
"Прошу прощения, а образование у вас какое?! Если завидуете, так и напишите. Я как преподаватель по вокалу могу сказать, что у девочки есть очень хорошие вокальные данные, и если направить в правильно русло, то все будет шикарно!" — отметила @_nyusha_petrova.
Отлично девочка спела. Вам что, на ухо слон наступил? Пиарить свою дочь надо в своем инстраграме, но никак не пытаться выступать в чужом, обливая чужих детей грязью", — посоветовала @valeriklazareva.
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Обсудить 11
КультураМикелла АбрамоваМузыкаШоу-бизнесInstagramАлсу (Алсу Абрамова)Общество
Популярные комментарии
К сожалению,как раз она сама вызвала этот поток негатива на своего ребёнка.Все помнят ситуацию с «голосами» накрученную.Зачем делать так,чтобы дети начинали свою жизнь с обмана?
24 января, 06:12
Олег 84
4900003
Если у её дочери такие хорошие вокальные данные зачем устроила покупку голосов?. Да очень просто - знала ,что певица из её дочери никакая. И сама стала посмешищем на всю страну и дочь свою на всю жизнь вперёд опозорила!
24 января, 07:44
llilya-karipova
3500001
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