Алсу ответила на слова недоброжелательницы "моя дочь поет лучше"

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Певица Алсу ответила на критику в адрес ее дочери Микеллы Абрамовой в комментариях в инстаграме.
Актриса разместила видео, на котором ее ребенок играет на рояле и поет песню "Любовь настала".
Пользователи инстаграма высоко оценили выступление дочери Алсу, однако среди них оказались и недовольные ее пением.
"Ну, не знаю... Голос слабый... Есть немного... Но не для сцены... Моя дочка поет лучше, и то я не одобряю ее голос..." — написала @elya50643.
"Ну, в вашем одобрении моя дочь точно не нуждается", — ответила Алсу.
Критика в адрес Абрамовой также возмутила подписчиков ее матери.
"Как у людей язык поворачивается писать гадости про детей, да еще и на странице их родителей?! То ли мозгов ноль, то ли воспитания", — сказала @katharina_sevo.
"Жаль Вашу дочь, может она так же хорошо умеет петь как Микелла... а Вы ей крылья обламываете уже с детства", — добавила @venera_islamovaa.
"Прошу прощения, а образование у вас какое?! Если завидуете, так и напишите. Я как преподаватель по вокалу могу сказать, что у девочки есть очень хорошие вокальные данные, и если направить в правильно русло, то все будет шикарно!" — отметила @_nyusha_petrova.
Отлично девочка спела. Вам что, на ухо слон наступил? Пиарить свою дочь надо в своем инстраграме, но никак не пытаться выступать в чужом, обливая чужих детей грязью", — посоветовала @valeriklazareva.
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