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В офисе Гутерреша заявили, что руководство ООН не пользуется WhatsАpp
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РИА Новости

В офисе Гутерреша заявили, что руководство ООН не пользуется WhatsАpp

03:51 24.01.2020
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 24 янв – РИА Новости. Старшие должностные лица ООН не пользуются WhatsApp, так как этот мессенджер не считается безопасным, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
"На данном этапе старшие должностные лица в ООН проинструктированы, чтобы не использовать WhatsApp. (Сервис) не считается безопасным механизмом. Так что нет, я не думаю, что генеральный секретарь пользуется им", - сказал Хак, отвечая на вопрос о том, общается ли генсек ООН с мировыми лидерами по WhatsApp, в частности с наследным принцем Саудовской Аравии.
Генеральный директор Amazon Джефф Безос
Вчера, 21:11
Белый дом прокомментировал сообщения о взломе телефона главы Amazon
Ранее британское издание Guardian со ссылкой на свои источники сообщило, что мобильный телефон главы Amazon Джеффа Безоса был взломан с телефона наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана. По данным источников газеты, взлом был произведен в мае 2018 года при помощи вредоносного файла, который был отправлен Безосу в мессенджере WhatsApp с номера саудовского принца. Саудовская Аравия назвала эти обвинения "абсурдными".
Между тем спецдокладчики ООН Аньес Калламар и Дэвид Кайе призвали к немедленному расследованию сообщений о взломе мобильного телефона Безоса.
Глава Amazon ранее заявил, что у него много врагов. В частности, по его словам, "в некоторых кругах" были недовольны тем, как принадлежащая Безосу газета Washington Post освещала убийство ее журналиста Джамаля Хашукджи, в котором винят Саудовскую Аравию.
Хашукджи, который работал обозревателем Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября прошлого года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.
Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия
22 января, 08:48
Эр-Рияд назвал обвинения во взломе телефона Безоса "абсурдными"
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Мухаммед бен СальманФархан ХакWhatsApp Inc.Джефф БезосAmazon.com, Inc.Саудовская АравияООНВ мире
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