В офисе Гутерреша заявили, что руководство ООН не пользуется WhatsАpp

ООН, 24 янв – РИА Новости. Старшие должностные лица Старшие должностные лица ООН не пользуются WhatsApp , так как этот мессенджер не считается безопасным, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак

"На данном этапе старшие должностные лица в ООН проинструктированы, чтобы не использовать WhatsApp. (Сервис) не считается безопасным механизмом. Так что нет, я не думаю, что генеральный секретарь пользуется им", - сказал Хак, отвечая на вопрос о том, общается ли генсек ООН с мировыми лидерами по WhatsApp, в частности с наследным принцем Саудовской Аравии.

Ранее британское издание Guardian со ссылкой на свои источники сообщило, что мобильный телефон главы Amazon Джеффа Безоса был взломан с телефона наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана. По данным источников газеты, взлом был произведен в мае 2018 года при помощи вредоносного файла, который был отправлен Безосу в мессенджере WhatsApp с номера саудовского принца. Саудовская Аравия назвала эти обвинения "абсурдными".

Между тем спецдокладчики ООН Аньес Калламар и Дэвид Кайе призвали к немедленному расследованию сообщений о взломе мобильного телефона Безоса.

Глава Amazon ранее заявил, что у него много врагов. В частности, по его словам, "в некоторых кругах" были недовольны тем, как принадлежащая Безосу газета Washington Post освещала убийство ее журналиста Джамаля Хашукджи, в котором винят Саудовскую Аравию.