Суд в США снял ряд обвинений с россиянина Буркова

Во исполнение договоренностей с защитой прокуратура подала ходатайство о снятии с Буркова трех из пяти пунктов обвинения, судья это ходатайство удовлетворил.

Ранее в четверг Бурков признал себя виновным по двум пунктам из пяти. Он сознался в мошенничестве с устройствами доступа (до 10 лет тюрьмы), а также в сговоре с целью мошенничества, кражи персональной информации, вторжении в компьютерные системы и отмывании денег (до 5 лет тюрьмы).