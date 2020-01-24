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Суд в США снял ряд обвинений с россиянина Буркова
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РИА Новости

Суд в США снял ряд обвинений с россиянина Буркова

03:46 24.01.2020
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Алексей Бурков
Алексей Бурков
Алексей Бурков. Архивное фото
АЛЕКСАНДРИЯ (Виргиния, США), 24 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Суд снял ряд обвинений с российского гражданина Алексея Буркова, который в четверг частично признал вину в кибермошенничестве, говорится в документах суда.
Во исполнение договоренностей с защитой прокуратура подала ходатайство о снятии с Буркова трех из пяти пунктов обвинения, судья это ходатайство удовлетворил.
Ранее в четверг Бурков признал себя виновным по двум пунктам из пяти. Он сознался в мошенничестве с устройствами доступа (до 10 лет тюрьмы), а также в сговоре с целью мошенничества, кражи персональной информации, вторжении в компьютерные системы и отмывании денег (до 5 лет тюрьмы).
Первоначально Буркову грозило до 80 лет тюрьмы.
Адвокат Буркова Грегори Стэмбо заявил журналистам, что доволен достигнутым соглашением с обвинением.
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Дело Алексея БурковаАлексей БурковСШАВ мире
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