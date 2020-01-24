Суд в США снял ряд обвинений с россиянина Буркова

АЛЕКСАНДРИЯ (Виргиния, США), 24 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Суд снял ряд обвинений с российского гражданина Алексея Буркова, который в четверг частично признал вину в кибермошенничестве, говорится в документах суда.
Во исполнение договоренностей с защитой прокуратура подала ходатайство о снятии с Буркова трех из пяти пунктов обвинения, судья это ходатайство удовлетворил.
Ранее в четверг Бурков признал себя виновным по двум пунктам из пяти. Он сознался в мошенничестве с устройствами доступа (до 10 лет тюрьмы), а также в сговоре с целью мошенничества, кражи персональной информации, вторжении в компьютерные системы и отмывании денег (до 5 лет тюрьмы).
Первоначально Буркову грозило до 80 лет тюрьмы.
Адвокат Буркова Грегори Стэмбо заявил журналистам, что доволен достигнутым соглашением с обвинением.