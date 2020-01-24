В Китае число зараженных новым вирусом выросло до 830 человек

ПЕКИН, 24 янв — РИА Новости. Число умерших от Число умерших от нового типа коронавируса Китае достигло 25, количество зараженных выросло до 830, сообщил госкомитет КНР по вопросам здравоохранения.

Из 25 жертв 24 скончались в провинции Хубэй и одна за ее пределами — в провинции Хэбэй.

Среди заболевших 177 человек находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось о 639 случаях заражения и 17 летальных исходах.

Случаи заражения выявлены и подтверждены в 29 административных единицах. Число предполагаемых случаев выросло до 1072.

Отдельно 23 января 27 провинций (городов центрального подчинения, специальных административных районов) сообщили о 259 новых случаях заражения и восьми летальных исходах. 19 провинций сообщили о 680 новых предполагаемых случаях заражения. Вирус пока не добрался только до Тибетского автономного района и провинции Цинхай на западе страны.

Ранее посольство России призвало всех россиян на территории Китая соблюдать меры предосторожности, разработанные совместно с Роспотребнадзором и в случае необходимости обращаться за помощью в дипмиссию. Посольство устанавливает число россиян, которые могут находиться в Ухане, но сообщений о заражении граждан России пока не поступало. В свою очередь Роспотребнадзор рекомендовал российским туристам воздержаться от поездок в КНР.

Остановка транспортного сообщения

Число китайских городов, где в той или иной степени остановлен транспорт, достигло десяти, включая Ухань, Чиби, Эчжоу, Хуанган, Сяньтао, Чжицзян, Цяньцзян, Хуанши, Эньши и Сяньнин.

В городе Ухань действует наиболее строгий карантин, где с 10.00 четверга перестали ходить автобусы, паромы, метро, в город не впускают пассажирские автобусы и водный транспорт, вылеты из аэропорта города и отправления с железнодорожных станций также отменены. Власти города и страны рекомендуют не ездить туда и не выезжать из города без особых причин.

Новый вирус

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.