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Союзное государство
2020-01-24T11:02+0300
https://ria.ru/20200124/1563808100.html
В ГД заявили о возможности вступления Украины в Союзное государство
https://cdn23.img.ria.ru/images/155043/62/1550436287_0:0:2917:1641_1036x0_80_0_0_389cbce7471c081344fa90169ffae0d3.jpg
РИА Новости

В ГД заявили о возможности вступления Украины в Союзное государство

03:21 24.01.2020 (обновлено: 11:02 24.01.2020)
23028
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВиктор Водолацкий
Виктор Водолацкий
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Виктор Водолацкий. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Жители Украины, которые приезжают на международный фестиваль искусств России, Белоруссии и Украины "Славянский базар" в Витебске, видят, что Союзное государство дает определенные преимущества для социальной защищенности и развития экономики, Украина тоже могла бы присоединиться к Союзному государству, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии вступил в силу 20 лет назад — 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран. Ранее, 8 декабря 1999 года, договор подписали в Москве.
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Согласно документу, в полномочия Союзного государства входят внешняя политика, оборона и безопасность, бюджетная, денежно-кредитная и налоговая системы, таможенные вопросы, системы энергетики, транспорта и связи. Каждое государство сохраняет суверенитет, независимость, территориальную целостность, государственное устройство, Конституцию, государственный флаг, герб.

"Один "Славянский базар" чего стоит, где жители и Украины приезжают туда, и они видят, что Союзное государство дает определенный плюс в развитии — и экономики, в том числе, и социальной защищенности. И я думаю, что, подводя непосредственный итог на сегодняшний день, если мы говорим о третьем славянском государстве, может быть, они тоже присоединятся, чтобы быть активным участником для построения таких взаимоотношений", — сказал РИА Новости Водолацкий.

Депутат подчеркнул, что польза от заключения договора о Союзном государстве огромна, и сейчас Россия и Белоруссия эффективно сотрудничают в рамках данного документа по вопросам обороны, промышленности, медицины и культуры.
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Союзное государствоГосдума РФСНГВитебскБелоруссияРоссияУкраинаВиктор ВодолацкийВ мире
Популярные комментарии
В свете постоянных событий исходящих из украины,я бы лично не хотел видеть эту страну как союзников,они свое лицо открыли еще в 2014 годы и показали кто они есть на самом деле, Россия не будет союзничать с фашистами
24 января, 04:26
АБАлек Боров
30320134
Слыша подобные заявления в очередной раз убеждаюсь что ГД обитает где то в параллельной вселенной. У них там свои реалии, своя действительность.
24 января, 03:28
sergeyleshchov
17350518
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