В ГД заявили о возможности вступления Украины в Союзное государство

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Жители Украины, которые приезжают на международный фестиваль искусств России, Белоруссии и Украины "Славянский базар" в Витебске, видят, что Союзное государство дает определенные преимущества для социальной защищенности и развития экономики, Украина тоже могла бы присоединиться к Союзному государству, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии вступил в силу 20 лет назад — 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран. Ранее, 8 декабря 1999 года, договор подписали в Москве.
Согласно документу, в полномочия Союзного государства входят внешняя политика, оборона и безопасность, бюджетная, денежно-кредитная и налоговая системы, таможенные вопросы, системы энергетики, транспорта и связи. Каждое государство сохраняет суверенитет, независимость, территориальную целостность, государственное устройство, Конституцию, государственный флаг, герб.
"Один "Славянский базар" чего стоит, где жители и Украины приезжают туда, и они видят, что Союзное государство дает определенный плюс в развитии — и экономики, в том числе, и социальной защищенности. И я думаю, что, подводя непосредственный итог на сегодняшний день, если мы говорим о третьем славянском государстве, может быть, они тоже присоединятся, чтобы быть активным участником для построения таких взаимоотношений", — сказал РИА Новости Водолацкий.
Депутат подчеркнул, что польза от заключения договора о Союзном государстве огромна, и сейчас Россия и Белоруссия эффективно сотрудничают в рамках данного документа по вопросам обороны, промышленности, медицины и культуры.