В ГД заявили о возможности вступления Украины в Союзное государство

"Один "Славянский базар" чего стоит, где жители и Украины приезжают туда, и они видят, что Союзное государство дает определенный плюс в развитии — и экономики, в том числе, и социальной защищенности. И я думаю, что, подводя непосредственный итог на сегодняшний день, если мы говорим о третьем славянском государстве, может быть, они тоже присоединятся, чтобы быть активным участником для построения таких взаимоотношений", — сказал РИА Новости Водолацкий.