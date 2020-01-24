Новый год по китайскому календарю: что дарить и как встречать

"Перед Китайским Новым годом каждая семья обязательно тщательно убирается у себя дома и закупает красные подарочные конверты и всяческие упаковки. У китайцев принято дарить подарки обязательно в красных коробках или красных обертках. Также приветствуется сочетание красного и желтого, а вот белый и черный цвета надо исключить полностью, потому что это цвета траура. В семейном формате самый принятый подарок — деньги в красном конверте. Суммы имеют свои особенности, желательно, чтобы в сумме присутствовала цифра 8, знак богатства, приветствуются цифры 6 и 9, но совершенно исключается цифра 4, которая имеет значение смерти. В Китае нумерология важна, нужно учитывать такие вещи", — рассказала Елена Шпиз.