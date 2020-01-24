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Новый год—2020
2020-01-24T12:29+0300
https://ria.ru/20200124/1563808001.html
Новый год по китайскому календарю: что дарить и как встречать
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РИА Новости

Новый год по китайскому календарю: что дарить и как встречать

02:53 24.01.2020 (обновлено: 12:29 24.01.2020)
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© РИА Новости / Жанна Манукян / Перейти в фотобанкВо время празднования года Земляной свиньи в Китае
Во время празднования года Земляной свиньи в Китае
© РИА Новости / Жанна Манукян
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Китайский Новый год, или Фестиваль весны, в этом году отмечается 25 января. Празднования продолжатся 15 дней в зависимости от регионов, а официальные новогодние каникулы продлятся с 24 по 30 января.
Самый распространенный подарок в Китае — деньги в красном конверте. Суммы имеют свои особенности: например, цифра 8 — это знак богатства, а цифра 4 означает смерть. Китайцам категорически нельзя дарить груши и хризантемы. Кроме того, в Китайский Новый год нельзя есть кашу — этим можно навлечь на себя бедность.
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Как проходит само празднование и какие подарки можно и нельзя дарить китайцам, рассказала в интервью радио Sputnik главный редактор портала "Мир впечатлений" Елена Шпиз.

"Перед Китайским Новым годом каждая семья обязательно тщательно убирается у себя дома и закупает красные подарочные конверты и всяческие упаковки. У китайцев принято дарить подарки обязательно в красных коробках или красных обертках. Также приветствуется сочетание красного и желтого, а вот белый и черный цвета надо исключить полностью, потому что это цвета траура. В семейном формате самый принятый подарок — деньги в красном конверте. Суммы имеют свои особенности, желательно, чтобы в сумме присутствовала цифра 8, знак богатства, приветствуются цифры 6 и 9, но совершенно исключается цифра 4, которая имеет значение смерти. В Китае нумерология важна, нужно учитывать такие вещи", — рассказала Елена Шпиз.

Подарки обязательно должны быть парные — это символизирует гармонию в семье.

"Очень распространены подарки двух мандаринов. То есть гости, которые приходят, дарят хозяевам два мандарина, а когда гости уходят, уже хозяева дарят гостям два мандарина. Принято дарить алкогольные напитки, сигареты, чай и фрукты, косметику, а также средства долголетия и любые средства, укрепляющие здоровье. Есть вещи, которые китайцам на Новый год совсем нельзя дарить: часы, зонты, обувь, груши, острые предметы и хризантемы. Еще одна интересная примета: нельзя есть кашу! Поеданием каши в новогодние праздники можно навлечь на себя бедность", — рассказала Елена Шпиз.

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Новый год—2020КитайОбщество
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