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Власти Палестины заявили, что могут отвергнуть "сделку века" США
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РИА Новости

Власти Палестины заявили, что могут отвергнуть "сделку века" США

02:51 24.01.2020
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© Flickr / JoiФлаги Палестины
Флаги Палестины
© Flickr / Joi
Флаги Палестины. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Власти Палестины отвергнут американский план ближневосточного урегулирования, известный как "сделка века", если он будет нарушать международное законодательство, заявил официальный представитель палестинского лидера Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейна.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что огласит план ближневосточного урегулирования до намеченной на 28 января встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
"Если эта сделка будет объявлена на основе уже отвергнутых формул, власти (Палестины) объявят серию мер для защиты наших законных прав", - приводит слова представителя Аббаса палестинское агентство ВАФА.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
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Ближний ВостокДональд ТрампМахмуд АббасБиньямин НетаньяхуИерусалимПалестинаВосточный ИерусалимСШАИзраильВ мире
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