Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-24T02:33+0300
https://ria.ru/20200124/1563807890.html
Биржи США торговались разнонаправленно из-за коронавируса в Китае
https://cdn21.img.ria.ru/images/155331/79/1553317942_0:351:3017:2048_1036x0_80_0_0_655965c0d4c92f340d5cfac738b7e152.jpg
РИА Новости

Биржи США торговались разнонаправленно из-за коронавируса в Китае

02:33 24.01.2020
536
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
Нью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 янв – РИА Новости. Ведущие американские фондовые индексы США по итогам торговой сессии в четверг показали разнонаправленную динамику из-за сохранения рисков распространения нового типа коронавируса в Китае, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.06 по Нью-Йорку (0.06 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал на 0,09%, до 29160,09 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ напротив вырос на 0,20%, до 9402,477 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,06%, до 3323,84 пункта.
Военные полицейские у входа на закрытый железнодорожный вокзал города Ухань в провинции Хубэй
Вчера, 20:45
СМИ сообщили о количестве людей, успевших покинуть Ухань
Ситуация с распространением коронавируса, кроме того, привела к заметному падению котировок некоторых китайский компаний, которые размещаются в США. Так, например, котировки Alibaba group Holding Ltd. (NYSE: BABA) упали на 1,44% - до 219,16 долларов за акцию. В течение дня их стоимость опускалась еще ниже - до 216,77 доллара за акцию.
Инвесторы обеспокоены влиянием распространения коронавируса на экономику Китая и мировую экономику в целом. Согласно данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших новым типом коронавируса в различных провинциях Китая превысило 600 человек, 17 умерли. Случаи заболевания уже были зафиксированы в нескольких других странах.
Давление на котировки также оказала слабая статистика по заявкам на пособие по безработице в США. Согласно данным, показатель за минувшую неделю увеличился на 6 тысяч и составил 211 тысяч. При этом аналитики ожидали увеличения показателя до 215 тысяч.
Пассажиры в масках на железнодорожном вокзале в Шанхае
Вчера, 22:41
Вспышка коронавируса разрушила свадьбу молодой пары в Китае
110010
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаDow JonesNasdaqS&P 500КитайУханьСШАВ миреЭкономика
Рекомендуем
Банкноты номиналом 5, 10 и 20 евро
Официальный курс евро на пятницу вырос до 68,69 рубля
Банкноты номиналом 5 и 20 евро
Официальный курс евро на четверг снизился до 68,52 рубля
Полицейские на улице Лондона
США отклонили запрос Лондона о выдаче жены дипломата, сбившей человека
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Рубль не отреагировал на назначения в новом правительстве
Участники марша националистов, приуроченного к 110-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове. 1 января 2019
ЦРУ опубликовало архивные данные об "агенте Гитлера" Бандере
Премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун
Премьер Сингапура прокомментировал вспышку нового типа коронавируса
Ядерный взрыв
"Ситуация ухудшилась": эксперт оценил перевод часов Судного дня
Алексей Бурков
В США обвиняемый россиянин Бурков частично признал вину
Кадр из фильма Капитан Марвел
Создатели "Капитана Марвел" приступили к работе над сиквелом
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 10 октября 2018
Жириновский назвал причину распада СССР
Соловьев обозвал премьера Украины
Соловьев обозвал премьера Украины за бандеровский лозунг в Давосе
Пассажиры в защитных масках на одной из станций метро в Пекине
В Пекине будут штрафовать за повышение цен из-за вспышки коронавируса
Финал конкурса Танковый биатлон 2017
Шойгу пообещал сделать Армейские игры более зрелищными
Военные полицейские у входа на закрытый железнодорожный вокзал города Ухань в провинции Хубэй
СМИ сообщили о количестве людей, успевших покинуть Ухань
Афины
Власти Греции сообщили о кибератаке на правительственные сайты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:52В Германии россиянина осудили за подготовку теракта, пишут СМИ
13:52Россия остается главным союзником Белоруссии, заявил Лукашенко
13:50В Москве средняя температура января превысила норму на десять градусов
13:50Поправки в Конституцию не затронут право россиян обращаться в ЕСПЧ
13:50Лоза рассказал о конверте с "ядом"
13:49Лукашенко рассказал, при каких условиях белорусы его "съедят"
13:47В Воронежской области приняли дополнительные меры из-за коронавируса
13:45В Иерусалиме подожгли мечеть, оставив агрессивные надписи
13:45Эрдоган подарил Меркель инкрустированное зеркало и старинный шлем
13:43Слушание по делу россиянина Винника состоится в Париже 28 января
13:43Посольство в Софии прокомментировало сообщения о деле против россиян
13:42В Астраханской области завели уголовное дело на главу района
13:42На Урале СК проверит данные о нападении стаи собак на ребенка
13:42Ученые выяснили, чем опасна белковая диета
13:34Адвокат Винника рассказал о его самочувствии после перелета во Францию
13:31Экс-глава МВД Абхазии подал заявление для участия в выборах президента
13:31В Кремле высоко оценили работу Грефа
13:30Спецпосланник ООН по Сирии Педерсен посетит Дамаск 29 января
13:30ФСБ показала на видео схроны со взрывчаткой в Крыму
13:30В Кремле оценили выделение Германией 12 миллионов евро блокадникам
Лента новостейМолния