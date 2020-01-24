Биржи США торговались разнонаправленно из-за коронавируса в Китае

ВАШИНГТОН, 24 янв – РИА Новости. Ведущие американские фондовые индексы Ведущие американские фондовые индексы США по итогам торговой сессии в четверг показали разнонаправленную динамику из-за сохранения рисков распространения нового типа коронавируса Китае , свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.06 по Нью-Йорку (0.06 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал на 0,09%, до 29160,09 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ напротив вырос на 0,20%, до 9402,477 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,06%, до 3323,84 пункта.

Ситуация с распространением коронавируса, кроме того, привела к заметному падению котировок некоторых китайский компаний, которые размещаются в США. Так, например, котировки Alibaba group Holding Ltd. (NYSE: BABA) упали на 1,44% - до 219,16 долларов за акцию. В течение дня их стоимость опускалась еще ниже - до 216,77 доллара за акцию.

Инвесторы обеспокоены влиянием распространения коронавируса на экономику Китая и мировую экономику в целом. Согласно данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших новым типом коронавируса в различных провинциях Китая превысило 600 человек, 17 умерли. Случаи заболевания уже были зафиксированы в нескольких других странах.