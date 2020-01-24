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В США обвиняемый россиянин Бурков частично признал вину
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РИА Новости

В США обвиняемый россиянин Бурков частично признал вину

02:07 24.01.2020 (обновлено: 12:24 24.01.2020)
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© Фото : соцсетиАлексей Бурков
Алексей Бурков
© Фото : соцсети
Алексей Бурков. Архивное фото
АЛЕКСАНДРИЯ (Штат Виргиния, США), 24 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Российский гражданин Алексей Бурков признал себя виновным по части предъявленных ему обвинений в киберпреступлениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Бурков сознался по двум пунктам из пяти — в частности, в мошенничестве с устройствами доступа (до десяти лет тюрьмы), а также в сговоре с целью мошенничества, кражи персональной информации, во вторжении в компьютерные системы и отмывании денег (до пяти лет).
Алексей Бурков
22 ноября 2019, 17:57
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Бурков, одетый в зеленый тюремный комбинезон, держался спокойно и говорил по-русски, воспользовавшись услугами переводчика. Он рассказал судье Ти Эс Эллис, что родился в Нефтеюганске, что ему 29 лет, что он отучился один курс в вузе в Петербурге по специальности "менеджмент".
На заседании обвинение изложило фабулу преступных эпизодов, а Бурков с ними согласился. Он признал, что руководил сайтом Cardplanet, где продавались украденные номера кредитных карт. Также он руководил площадкой Direct Connection, где, по словам прокурора, общались "элитные киберпреступники".
Обвинение заявило, что может доказать получение Бурковым выгоды по меньшей мере на один миллион пять тысяч долларов от преступной деятельности. Эти деньги были ранее на счету, который принадлежал Буркову. Счет арестовали, но средства с него уже были выведены.

"Я виновен, сэр, и хотел бы принести извинения на следующем суде (судебном заседании. — Прим. ред.)", — сказал Бурков судье.

По условиям сделки обвиняемый обязался возместить ущерб и отказался от суда присяжных. Он также заверил судью, что ознакомился со сделкой, признает вину добровольно и без принуждения и что он не будет претендовать на то, чтобы остаться в США после отбытия срока.
Судья напомнил, что максимальный срок — до 15 лет тюрьмы. Изначально Буркову грозило до 80 лет заключения.
Адвокат Грегори Стэмбо заявил журналистам, что доволен соглашением.
"Я рад, что мы смогли договориться о признании вины, ему грозит лишь два пункта", — сказал Стэмбо, выразив надежду, что судья несколько сократит срок по сравнению с максимальными 15 годами.
Во исполнение договоренностей с защитой прокуратура подала ходатайство о снятии с Буркова трех из пяти пунктов обвинения, судья это ходатайство удовлетворил.
На заседании присутствовали представители российского посольства, они воздержались от комментариев.
Приговор назначен на 8 мая 2020 года.
Буркову грозило до 80 лет тюрьмы по пяти преступным эпизодам, связанным с кражей номеров кредитных карт. Обвинение считает, что он нанес ущерб более чем в 20 миллионов долларов. Буркова задержали в 2015 году в Израиле и в ноябре 2019 года экстрадировали в США.
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46221911953
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Дело Алексея БурковаАлексей БурковРоссияСШАПроисшествия
Популярные комментарии
Ну кто же захочет 80 лет тюрьмы? Конечно сознается в чём угодно лишь бы не сидеть.
24 января, 02:12
VVVitaliy V
2610004
Вор должен сидеть в тюрьме. ©
24 января, 06:09
Виртуальный деструктор
2510001
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