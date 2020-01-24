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Трамп намерен огласить план по Ближнему Востоку до встречи с Нетаньяху
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РИА Новости

Трамп намерен огласить план по Ближнему Востоку до встречи с Нетаньяху

01:41 24.01.2020 (обновлено: 01:45 24.01.2020)
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу журналистам, что огласит план ближневосточного урегулирования до намеченной на 28 января встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
"В какой-то момент до этого (встречи с Нетаньяху - ред.). Возможно, мы огласим его незадолго до этого", - сказал Трамп.
Трамп выразил уверенность, что план сработает, добавив, что об этом уже вели разговор с представителями Палестины.
"Мы кратко поговорили с ними, но мы будем говорить с ними через некоторое время. И у них будет много причин, чтобы сделать это. Я уверен, они сначала могут отреагировать отрицательно, но на самом деле это очень положительно для них", - добавил президент.
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Ранее Белый дом сообщил, что Трамп примет израильского лидера в Белом доме и приглашение приехать также принял лидер израильской оппозиции Бени Ганц.
Ранее источники издания Axios сообщали, что Трамп в ближайшие несколько дней решит, стоит ли представлять ближневосточный мирный план Белого дома в преддверии выборов в Израиле 2 марта.
Ожидалось, что старший советник президента США Джаред Кушнер, которого считают одним из вдохновителей "сделки века", проведет отдельные встречи по этому вопросу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и главой центристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганцем на пятом Всемирном форуме памяти Холокоста 23 января. Но Кушнер неожиданно отменил поездку, сославшись на плохие погодные условия.
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Бени ГанцБлижний ВостокДональд ТрампБиньямин НетаньяхуСШАИзраильВ мире
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