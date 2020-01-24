Трамп намерен огласить план по Ближнему Востоку до встречи с Нетаньяху

"В какой-то момент до этого (встречи с Нетаньяху - ред.). Возможно, мы огласим его незадолго до этого", - сказал Трамп.

"Мы кратко поговорили с ними, но мы будем говорить с ними через некоторое время. И у них будет много причин, чтобы сделать это. Я уверен, они сначала могут отреагировать отрицательно, но на самом деле это очень положительно для них", - добавил президент.