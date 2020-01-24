Роскосмос расширит двумя спутниками группировку для мониторинга ЧС

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Роскосмос планирует дополнить двумя космическими аппаратами орбитальную группировку, предназначенную для оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.

В материалах отмечается, что в 2022 году Роскосмос намерен заказать за 1,5 миллиарда рублей изготовление ракеты-носителя "Союз-2-1а" для запуска спутников "Канопус-В" с номерами 7 и 8.

В настоящее время на орбите функционирует космическая система "Канопус-В" для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. Она включает пять спутников "Канопус-В" и один "Канопус-В-ИК".

В октябре заместитель директора департамента навигационных космических систем Роскосмоса Валерий Заичко сообщил, что планируется развернуть космическую систему "Канопус-ВО", которая обеспечит широкозахватную и инфракрасную съемку на территории России. В нее войдут не менее шести спутников, первый из которых запустят в 2024-2025 годах.