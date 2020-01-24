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Роскосмос расширит двумя спутниками группировку для мониторинга ЧС
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РИА Новости

Роскосмос расширит двумя спутниками группировку для мониторинга ЧС

01:34 24.01.2020
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© Фото : ОАО «Корпорация ВНИИЭМ»Спутник дистанционного зондирования Земли "Канопус-В"
Спутник дистанционного зондирования Земли Канопус-В
© Фото : ОАО «Корпорация ВНИИЭМ»
Спутник дистанционного зондирования Земли "Канопус-В". Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Роскосмос планирует дополнить двумя космическими аппаратами орбитальную группировку, предназначенную для оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.
В материалах отмечается, что в 2022 году Роскосмос намерен заказать за 1,5 миллиарда рублей изготовление ракеты-носителя "Союз-2-1а" для запуска спутников "Канопус-В" с номерами 7 и 8.
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В настоящее время на орбите функционирует космическая система "Канопус-В" для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. Она включает пять спутников "Канопус-В" и один "Канопус-В-ИК".
В октябре заместитель директора департамента навигационных космических систем Роскосмоса Валерий Заичко сообщил, что планируется развернуть космическую систему "Канопус-ВО", которая обеспечит широкозахватную и инфракрасную съемку на территории России. В нее войдут не менее шести спутников, первый из которых запустят в 2024-2025 годах.
Позже в материалах на сайте госзакупок сообщалось, что до 2025 года Роскосмос планирует выделить на эти цели 8,7 миллиарда рублей.
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Хочу стать космонавтомКанопус-ВСоюзРоскосмосРоссия
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