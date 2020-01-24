Роскосмос расширит двумя спутниками группировку для мониторинга ЧС

В материалах отмечается, что в 2022 году Роскосмос намерен заказать за 1,5 миллиарда рублей изготовление ракеты-носителя "Союз-2-1а" для запуска спутников "Канопус-В" с номерами 7 и 8.
В настоящее время на орбите функционирует космическая система "Канопус-В" для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. Она включает пять спутников "Канопус-В" и один "Канопус-В-ИК".
В октябре заместитель директора департамента навигационных космических систем Роскосмоса Валерий Заичко сообщил, что планируется развернуть космическую систему "Канопус-ВО", которая обеспечит широкозахватную и инфракрасную съемку на территории России. В нее войдут не менее шести спутников, первый из которых запустят в 2024-2025 годах.
Позже в материалах на сайте госзакупок сообщалось, что до 2025 года Роскосмос планирует выделить на эти цели 8,7 миллиарда рублей.