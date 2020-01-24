Зимний фестиваль искусств открывается в день рождения Юрия Башмета

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Зимний международный фестиваль искусств под управлением Юрия Башмета откроется в день рождения маэстро программой "Арт-манифест Юрия Башмета" в Концертном зале имени Чайковского, программа продлится до 10 февраля на разных площадках Москвы, сообщается на официальном сайте мероприятия.

Зимний международный фестиваль искусств впервые пройдет в Москве с 24 января по 10 февраля. Музыканты и актеры объединятся, чтобы представить разнообразную программу на восьми площадках города, в том числе в "Зарядье", "Геликон-опере", Доме музыки.

"Я всегда отмечаю день рождения концертом. И если в этот день я не на сцене, то как будто и праздника не было. А в этом году у нас не только один концерт, но целый фестиваль. Но сам концерт – открытие фестиваля станет очень необычным, несмотря на День Рождения. Это будет своего рода мой артистический манифест. На концерте я попробую передать то, что для меня представляет настоящие личностные ценности в искусстве и музыке", — сказал маэстро Башмет, чьи слова приводит пресс-служба.

По словам гендиректора "Русского концертного агентства" Дмитрия Гринченко, программа выступления держится в секрете, чтобы сделать сюрприз для гостей вечера. На сцене выступят государственный симфонический оркестр "Новая Россия", камерный ансамбль "Солисты Москвы", артисты Государственной академической хоровой капеллы России имени Юрлова. Солировать будет сам Башмет, дирижером выступит Александр Сладковский.

Зимний фестиваль искусств существует с 2008 года, традиционно он проходит в Сочи. "Идея провести фестиваль в Москве раньше мне не приходила, но я понял, что пора показать в любимом городе то, что знает вся страна. В Сочи все происходит централизовано, а в Москве — на разных площадках", — пояснил Башмет.

В Московском международном доме музыки 28 января покажут оперу "Евгений Онегин" в авторской версии Башмета, в которой стихи чередуются с лучшими музыкальными фрагментами знаменитой оперы. Чтецами выступят Константин Хабенский и Ольга Литвинова. Спектакль "Не покидай свою планету" по "Маленькому принцу" Экзюпери представят на сцене "Современника" 31 января и 1 февраля.

Также посетителей фестиваля ожидают показы музыкально-драматической постановки "Фантастическая Кармен", мировая премьера хоровой оперы Александра Чайковского в авторском прочтении Юрия Башмета, Михаила Дурненкова и Павла Сафонова "Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском", постановка "Ван Гог. Письма к брату" 8 февраля на сцене концертного зала "Зарядье". В роли чтеца выступит Евгений Миронов.

Закроется фестиваль гала-концертом в Большом зале консерватории в Москве. В программе прозвучат произведения композиторов из разных стран, написанных по заказу маэстро. Два сочинения были написаны специально для этого концерта: Helios - для ударных инструментов и симфонического оркестра Валерия Воронова, и "Мираж" - для альта и симфонического оркестра Кузьмы Бодрова.