Власти Греции сообщили о кибератаке на правительственные сайты

"Вечером осуществлены кибератаки на правительственные сайты методом DDoS. Эти атаки привели к нарушению работы конкретных страниц", - говорится в поступившем в РИА Новости сообщении.

"Сразу же были активированы контрмеры по ограничению трафика. Нормальная работа возобновилась, без каких-либо технических последствий, после интенсивных усилий групп специалистов по устранению таких инцидентов", - сообщил Петсас.

За неделю это вторая атака на греческие правительственные сайты. В прошлую пятницу, 17 января, турецкие хакеры взломали сайты Национальной службы разведки (NIS) Греции, министерства иностранных дел, парламента, министерства финансов, афинской биржи. Они не работали около часа. На следующий день группа греческих хакеров Anonymous Greece заявила об ответной атаке на турецкие сайты и интернет-службы.