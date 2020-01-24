Источник сообщил об особых условиях для россиян в аэропортах в Египте

КАИР, 24 янв — РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. В аэропорту В аэропорту Шарм-эш-Шейха планируется сделать отдельные выходы на посадку и стойки регистрации для путешественников из России , рассказал РИА Новости осведомленный источник в египетском курортном городе.

Накануне российские эксперты по безопасности на авиатранспорте завершили очередной осмотр аэропортов Шарм-эш-Шейха и Хургады

"Экспертам показали отдельные, огороженные выходы на посадку, которые предлагается использовать для пассажиров из России, а также отдельные стойки регистрации", — сказал собеседник агентства.

Источник, близкий к переговорам в Каире, пояснил, что российская делегация смогла осмотреть все, что ее интересовало.

"Обе группы экспертов сами определяли, за чем они будут наблюдать. Они проинспектировали все меры безопасности, начиная с прибытия пассажиров в аэропорт, оформления всех процедур и заканчивая работой по досмотру пассажиров, багажа. Ознакомились с работой камер видеонаблюдения, системой доступа сотрудников в аэропорт и на взлетно-посадочную полосу", — сказал собеседник агентства.

Нынешний визит российских специалистов стал первым после назначения нового министра гражданской авиации Мухаммеда Манара Камаля.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года, после крушения российского лайнера на Синайском полуострове. Регулярные рейсы между Москвой и Каиром восстановили в апреле 2018-го, но чартеры на курорты Красного моря до сих пор не летают.

В Каире всех направляющихся в Москву досматривают отдельно и более тщательно, чем на других направлениях. Непосредственно перед посадкой на борт проходит дополнительный досмотр пассажиров и их ручной клади.