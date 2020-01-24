Источник сообщил об особых условиях для россиян в аэропортах в Египте

КАИР, 24 янв — РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. В аэропорту Шарм-эш-Шейха планируется сделать отдельные выходы на посадку и стойки регистрации для путешественников из России, рассказал РИА Новости осведомленный источник в египетском курортном городе.
Накануне российские эксперты по безопасности на авиатранспорте завершили очередной осмотр аэропортов Шарм-эш-Шейха и Хургады.
"Экспертам показали отдельные, огороженные выходы на посадку, которые предлагается использовать для пассажиров из России, а также отдельные стойки регистрации", — сказал собеседник агентства.
Источник, близкий к переговорам в Каире, пояснил, что российская делегация смогла осмотреть все, что ее интересовало.
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"Обе группы экспертов сами определяли, за чем они будут наблюдать. Они проинспектировали все меры безопасности, начиная с прибытия пассажиров в аэропорт, оформления всех процедур и заканчивая работой по досмотру пассажиров, багажа. Ознакомились с работой камер видеонаблюдения, системой доступа сотрудников в аэропорт и на взлетно-посадочную полосу", — сказал собеседник агентства.
Нынешний визит российских специалистов стал первым после назначения нового министра гражданской авиации Мухаммеда Манара Камаля.
Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года, после крушения российского лайнера на Синайском полуострове. Регулярные рейсы между Москвой и Каиром восстановили в апреле 2018-го, но чартеры на курорты Красного моря до сих пор не летают.
В Каире всех направляющихся в Москву досматривают отдельно и более тщательно, чем на других направлениях. Непосредственно перед посадкой на борт проходит дополнительный досмотр пассажиров и их ручной клади.
Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение на Синайском полуострове. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.
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