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Туризм
2020-01-24T10:26+0300
https://ria.ru/20200124/1563807104.html
Источник сообщил об особых условиях для россиян в аэропортах в Египте
https://cdn25.img.ria.ru/images/149738/32/1497383208_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_73b56cb50b279f0eb0cb3303051de875.jpg
РИА Новости

Источник сообщил об особых условиях для россиян в аэропортах в Египте

01:15 24.01.2020 (обновлено: 10:26 24.01.2020)
14907
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт в Шарм-эш-Шейх
Международный аэропорт в Шарм-эш-Шейх
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Международный аэропорт в Шарм-эш-Шейх. Архивное фото
КАИР, 24 янв — РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. В аэропорту Шарм-эш-Шейха планируется сделать отдельные выходы на посадку и стойки регистрации для путешественников из России, рассказал РИА Новости осведомленный источник в египетском курортном городе.
Накануне российские эксперты по безопасности на авиатранспорте завершили очередной осмотр аэропортов Шарм-эш-Шейха и Хургады.

"Экспертам показали отдельные, огороженные выходы на посадку, которые предлагается использовать для пассажиров из России, а также отдельные стойки регистрации", — сказал собеседник агентства.

Источник, близкий к переговорам в Каире, пояснил, что российская делегация смогла осмотреть все, что ее интересовало.
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"Обе группы экспертов сами определяли, за чем они будут наблюдать. Они проинспектировали все меры безопасности, начиная с прибытия пассажиров в аэропорт, оформления всех процедур и заканчивая работой по досмотру пассажиров, багажа. Ознакомились с работой камер видеонаблюдения, системой доступа сотрудников в аэропорт и на взлетно-посадочную полосу", — сказал собеседник агентства.
Нынешний визит российских специалистов стал первым после назначения нового министра гражданской авиации Мухаммеда Манара Камаля.
Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года, после крушения российского лайнера на Синайском полуострове. Регулярные рейсы между Москвой и Каиром восстановили в апреле 2018-го, но чартеры на курорты Красного моря до сих пор не летают.
В Каире всех направляющихся в Москву досматривают отдельно и более тщательно, чем на других направлениях. Непосредственно перед посадкой на борт проходит дополнительный досмотр пассажиров и их ручной клади.
Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение на Синайском полуострове. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.
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Обсудить 10
ТуризмКрасное мореХургадаШарм-эш-ШейхКаир (город)РоссияЕгипет
Популярные комментарии
да сколько можно! когда откроете , уже?
24 января, 10:13
Я В ТАНКЕ
600014
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