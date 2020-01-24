В ООН не получали официального приглашения от Венесуэлы на выборы

Мадуро также пригласил правительства Мексики, Аргентины, Панамы, ЕС и представителей контактной группы способствовать заключению национального договора о гарантиях широкого участия в выборах депутатов парламента, которые пройдут в конце 2020 года.

В парламенте Венесуэлы, где большинство занимают представители оппозиционных партий, пост спикера оспаривают избранные в один день разными частями депутатов экс-спикер Хуан Гуаидо и глава одной из фракций Луис Парра. Спор находится на рассмотрении Конституционного суда страны.

В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо в качестве президента. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.