В ООН не получали официального приглашения от Венесуэлы на выборы

ООН, 24 янв – РИА Новости. В ООН не получали официального приглашения от Венесуэлы наблюдать за выборами в Национальную ассамблею, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее заявил, что надеется на создание спецкомиссии ООН для наблюдения за выборами в Национальную ассамблею.
"Мы не получали официального запроса от Венесуэлы", - сказал Хак.
Мадуро также пригласил правительства Мексики, Аргентины, Панамы, ЕС и представителей контактной группы способствовать заключению национального договора о гарантиях широкого участия в выборах депутатов парламента, которые пройдут в конце 2020 года.
В парламенте Венесуэлы, где большинство занимают представители оппозиционных партий, пост спикера оспаривают избранные в один день разными частями депутатов экс-спикер Хуан Гуаидо и глава одной из фракций Луис Парра. Спор находится на рассмотрении Конституционного суда страны.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо в качестве президента. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.