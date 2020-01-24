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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-01-24T01:11+0300
https://ria.ru/20200124/1563807075.html
В ООН не получали официального приглашения от Венесуэлы на выборы
https://cdn23.img.ria.ru/images/155285/38/1552853865_0:512:2730:2048_1036x0_80_0_0_3b31f6db5245dd7b324e776df6a1e808.jpg
РИА Новости

В ООН не получали официального приглашения от Венесуэлы на выборы

01:11 24.01.2020
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на Национальную ассамблею Венесуэлы
Вид на Национальную ассамблею Венесуэлы
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Вид на Национальную ассамблею Венесуэлы. Архивное фото
ООН, 24 янв – РИА Новости. В ООН не получали официального приглашения от Венесуэлы наблюдать за выборами в Национальную ассамблею, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее заявил, что надеется на создание спецкомиссии ООН для наблюдения за выборами в Национальную ассамблею.
"Мы не получали официального запроса от Венесуэлы", - сказал Хак.
Мадуро также пригласил правительства Мексики, Аргентины, Панамы, ЕС и представителей контактной группы способствовать заключению национального договора о гарантиях широкого участия в выборах депутатов парламента, которые пройдут в конце 2020 года.
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В парламенте Венесуэлы, где большинство занимают представители оппозиционных партий, пост спикера оспаривают избранные в один день разными частями депутатов экс-спикер Хуан Гуаидо и глава одной из фракций Луис Парра. Спор находится на рассмотрении Конституционного суда страны.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо в качестве президента. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеЛуис ПарраХуан ГуаидоФархан ХакНациональная Ассамблея ВенесуэлыНиколас МадуроВенесуэлаООНВ мире
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